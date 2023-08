Uomini e donne, Soraia Ceruti: “Ci siamo risentiti, mi ha chiamata…”/ Ritorno di fiamma con Luca Salatino?

Uomini e donne: Soraia Ceruti torna a raccontarsi, dopo la rottura con Luca Salatino: l’intervista

La corteggiatrice rivelatasi come la scelta al termine del trono classico di Luca Salatino a Uomini e donne, Soraia Ceruti, torna a parlare di sé, confermando la sua rottura con l’ex tronista. L’occasione che la mora influencer ha per parlare nuovamente di sé e non solo, é un’intervista da lei concessa a Lollo magazine, il web journal diretto da Lorenzo Pugnaloni. Dopo aver raggiunto la popolarità in Italia per cui oggi vanta un notevole seguito social come influencer, meriti della ricerca dell’amore avviata al programma televisivo sui sentimenti di Uomini e donne, Soraia Ceruti rilascia delle dichiarazioni senza filtri, incalzata dalle curiosità generali che si traducono nelle domande ricevute dal web journal.

La lovestory nata a Uomini e donne e terminata di recente, con l’ex tronista Luca Salatino, può dirsi chiusa in definitiva nonostante i due ormai ex si siano risentiti nel post-rottura per lei molto sofferto. “La nostra storia è ormai finita mesi fa e grazie a Dio mi sono proprio ripresa molto bene -ammette tra le parole spese nel nuovo intervento mediatico -, sono stati dei mesi duri in cui ho sofferto davvero tanto, fortunatamente poi ho avuto delle persone che sono state super nei miei confronti, ma diciamo che tutta l’ondata mediatica è pesata e l’ho sentita, però come tutte le cose passa. Sì, ci siamo risentiti, mi ha chiamato un paio di volte per sapere come stessi e basta.”.

L’addio tacito tra gli ex Uomini e donne e…

Insomma, a quanto pare i due ex si sono gettati alle spalle il ricordo del loro amore con un tacito addio, optando per il no contact. E una domanda sorge ora spontanea dal momento che lei si dichiara single. Che Soraia Ceruti possa rivelarsi un’erede al trono classico di Luca Salatino, per la nuova stagione di Uomini e donne, che é in partenza a settembre 2023, sulle reti Mediaset?

Non si esclude che l’ex corteggiatrice possa ricevere una proposta e/o inoltrare una candidatura per coprire, in futuro, il ruolo di tronista a Uomini e donne. Questo, vista la singletudine della giovane, che potrebbe volersi riattivare alla ricerca dell’amore televisiva. E, intanto, tra le altre dichiarazioni Soraia Ceruti non lesina un commento su due tra le giovani coppie vip più chiacchierate del gossip made in Italy, nate nella casa del Grande Fratello vip 7: Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi da una parte e Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dall’altra. «Mi dispiace davvero tanto per i Donnalisi, perché li vedevo davvero una coppia bellissima, è vero litigavano tanto ma una volta usciti li vedevo forti -fa sapere della coppia esplosa dopo il reality dei gieffini-. Ridevano, scherzavano, l’uno carino con l’altro, non me l’aspettavo per niente e mi dispiace, credo sempre nei ritorni, che magari non è successo nulla di grave e che

possono ritornare insieme perché penso che Antonella sia stata davvero male, vederla e percepirla così nelle storie mi ha spezzato il cuore. Se non dovessero ritornare

insieme, spero che ritrovi la sua serenità e la sua facilità”. E sugli Oriele, poi, l’intervista prosegue: “Daniele e Oriana sono bellissimi, ho avuto l’occasione di intravederli dal vivo ad un evento e penso che quando due persone hanno un carattere particolare, dopo che si sono conosciuti in un’esperienza del genere e che hanno vite diverse, ci voglia del tempo per conoscersi e cercare di andare d’accordo, perché secondo me nei rapporti c’è bisogno anche di tanto impegno e bisogna

smussare un po’ i lati del carattere

dell’uno e dell’altro. Quindi, se ciò si

riesce a fare insieme, se c’è amore poi si vede. E tra loro c’è, riusciranno a superare qualsiasi cosa.>>.

