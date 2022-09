Uomini e donne, Manuel Vallicella si è suicidato/ Ludovica Valli: “Continuerò a mandarti abbracci…”

Uomini e donne, Manuel Vallicella muore a 35 anni: l’ipotesi del suicidio getta nello sconforto il web

Il mondo di Uomini e donne piange la morte di Manuel Vallicella, che, stando alla testimonianza ripresa da un amico attivatosi via social, Enrico Ciriaci, sarebbe morto suicida in questi giorni, come ripreso da Biccy in data 21 settembre 2022. Manuel Vallicella viene a mancare all’età di soli 35 anni, gettando nello sconforto molti, tra i protagonisti ed ex volti di Uomini e donne, e i fedeli appassionati del dating show di Maria De Filippi.

La notizia della morte di Manuel Vallicella giunge nel web del tutto inaspettata ed é ora tra i thread del momento sui social, come argomento di discussione e riflessione profonde rispetto all’ipotesi del suicidio sollevatasi sulla morte. Manuel Vallicella, classe 1987, si é spento all’età di 35 anni il 20 settembre 2022, e ai più tra i telespettatori lascia il dolce ricordo di un giovane che ha vissuto una vita da operaio e titolare del Deep Black Tattoo Studio di Verona -centro estetico per tatuaggi. Oltre che per gli innumerevoli tatuaggi che mostrava sulla pelle, una delle sue grandi passioni, Manuel viene ricordato per il salto di qualità fatto in TV, approdando alla corte di Uomini e donne prima come corteggiatore della più piccola tra le sorelle influencer Valli, Ludovica Valli (oggi mamma e sentimentalmente impegnata), e poi come tronista.

Nel 2016, la regina degli ascolti TV Maria De Filippi lo convinceva a coprire il ruolo di erede al trono classico, dopo essersi rivelato la non scelta di Ludovica Valli. Ma dopo qualche esterna, poi, il neo tronista decideva ben presto di ritirarsi dal trono, dal momento che non riusciva più a sostenere il peso della sovraesposizione mediatica comportata dal suo essere alla ricerca dell’amore in TV, ormai all’ordine del giorno: “Mi rendo conto che nonostante faccia delle esterne belle con le ragazze, quando torno a casa mi viene l’angoscia: è da quando ho iniziato il trono che non dormo la notte, sto male, non so se riesco ad andare avanti”.

Il messaggio dell’ex Uomini e donne, Ludovica Valli

E ora che il mondo del web, sconvolto, rivolge un ultimo saluto a Manuel Vallicella, Ludovica Valli ricambia l’amore ricevuto dall’ex corteggiatore in un messaggio d’addio pubblico, svelando di aver tenuto saldi i rapporti con lui anche dopo la fine del trono condotto a Uomini e donne che l’ha vista scegliere Fabio Ferrara:

“Rimarrai per sempre nel mio cuore. Ti mando e continuerò a mandarti lassù, sempre i nostri abbracci. Sono senza parole. Davvero sconvolta. Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare. Che la terra ti sia lieve. Fai buon viaggio”.

Ad avvalorare l’ipotesi del suicidio, legata alla morte dell’ex Uomini e donne 35enne é il messaggio rilasciato tra le Instagram stories dell’esperto di gossip Amedeo Venza: “Triste nottata.. mi arriva un messaggio: Manuel non c’è più.. si è tolto la vita. Rip”. Nel febbraio 2019 Manuel Vallicella perdeva la madre dopo una lotta combattuta contro una lunga malattia sofferta dalla donna. E in occasione del suo 35° compleanno, non a caso, Manuel rivolgeva una dedica alla madre nel messaggio di ringraziamenti generale per gli auguri di buon compleanno ricevuti: “E tu Mamma so che mi guardi e sorridi con me”.

Manuel Vallicella era particolarmente legato alla madre e avrebbe voluto renderla fiera di lui e della sua vita, non é da escludersi quindi che il 35enne abbia sofferto di depressione per la morte del genitore fino alla morte suicida. Alla corte di Uomini e donne parlava così dell’inscindibile legame con la madre ancora in vita: “Ho promesso a mia madre di uscire con il sorriso da qua”.

