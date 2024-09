Uomini e Donne, Manuela Carriero rompe il silenzio: “Io Francesco Chiofalo stiamo insieme”>

Era nell’aria già da tempo e adesso è arrivata la conferma ufficiale: Manuela Carriero e Francesco Chiofalo stanno insieme! Ad ufficializzare la loro storia d’amore è stata l’ex tronista di Uomini e Donne in un’intervista concessa a LolloMagazine: “Ci stiamo frequentando, ma praticamente da pochissimo, da quella famosa serata a San Benedetto del Tronto. E’ lì che è successo qualcosa. Noi siamo stati sempre amici, infatti non pensavo neanche di piacergli in realtà. Non ho mai avuto nessun sentore, non mi ha mai detto niente né fatto capire niente.”

E subito dopo Manuela Carriero ha aggiunto: “Poi è successo che a San Benedetto eravamo in un lido e durante la serata io ho incontrato Carlo e ho iniziato a parlare con lui. Lì ho visto che lui si era stranito, e da lì poi ci siamo messi a parlare per chiarire la situazione e mi ha detto che gli piaccio. Quindi adesso stiamo vedendo un po’ come va. In realtà abbiamo poco tempo per vederci perché io lavoro tanto e lui anche quindi è una conoscenza lenta” Insomma, i rumor e le indiscrezioni hanno trovato conferma: Manuela Carriero e Francesco Chiofalo stanno insieme.

Manuela Carriero si difende dagli attacchi di Drusilla Gucci: “Si erano già lasciati con Francesco Chiofalo”

E non è tutto perché sempre durante l’intervista al magazine di Lorenzo Pugnaloni, Manuela Carriero si è difesa dagli attacchi di Drusilla Gucci: “Il fatto di Drusilla io non me l’aspettavo per niente anche perché loro si erano lasciati già da un po’, tra l’altro anche male perché lei l’ha attaccato in maniera eccessiva sui social. Mi son detta: prima lo lascia, poi lo umilia pubblicamente e quando vede che sta frequentando un’altra ragazza parte all’attacco. Io giustamente ho risposto sui social perché se tu butti la pietra, poi non nascondere la mano. Poi ovviamente è finita lì. Ho dovuto rispondere perché il suo pubblico ha cominciato ad attaccarmi come se la relazione esistesse già da prima. No, assolutamente no. La loro rottura era ufficiale altrimenti non mi sarei mai permessa…E’ partito tutto da lui”