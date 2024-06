Uomini e Donne, Marco Antonio Alessio nuovo tronista?/ I rumor dopo la rottura con Emanuela Malavisi

Come spesso capita, i programmi più seguiti che arrivano alla pausa estiva ci regalano comunque indiscrezioni e rumor in attesa della ripresa autunnale. Tale circostanza vale in particolare per Uomini e Donne con particolare riferimento al toto-tronisti che intrattiene non poco i milioni di appassionati del dating show di Canale 5. Per la prossima stagione del programma, si vocifera del possibile ruolo di tronista di un ex cavaliere del parterre over: Marco Antonio Alessio, ma scopriamo nel dettaglio l’origine dei rumor.

Greta Rossetti ha tradito Sergio D'Ottavi con Eugenio Colombo?/ Arriva la risposta dell'ex Uomini e donne!

Marco Antonio Alessio è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne; proprio nel programma aveva trovato la sua dolce metà: Emanuela Malavisi. Una frequentazione portata avanti a piccoli passi e con non pochi scossoni come quando si inserì Roberta Di Padua senza che però destabilizzasse particolarmente la liaison. Ebbene, tra l’ex cavaliere e la dama la storia d’amore sarebbe giunta al termine ed è da qui – come riporta Gossip e Tv – che partono i rumor a proposito di Marco Antonio Alessio come nuovo tronista di Uomini e Donne.

Mario Cusitore: "Sono andato a Brescia e ho rivisto Ida Platano"/ Confessione dopo Uomini e Donne

Marco Antonio Alessio ‘sulle orme’ di Ida Platano come tronista di Uomini e Donne?

Sulla scia di quanto vissuto da Ida Platano nel corso della stagione appena conclusa di Uomini e Donne, Marco Antonio Alessio potrebbe passare dall’esperienza nel parterre dei cavalieri al ruolo di tronista nella prossima stagione del dating show.

Come sottolinea Gossip e Tv, il possibile ruolo di nuovo tronista di Uomini e Donne di Marco Antonio Alessio è comunque da iscrivere al novero delle suggestioni. Per ora l’idea circola unicamente in rete, al netto di rumor e teorie del web; non vi è dunque alcuna certezza o ufficialità in merito, se non la rottura con Emanuele Malavisi conosciuta proprio nel programma. Non resta che attendere le prossime settimane dove forse gli indizi, in un senso o nell’altro, saranno ancora più chiari.

Ida Platano torna a Uomini e Donne?/ Maria De Filippi ci pensa: il ruolo inaspettato per l'ex tronista

© RIPRODUZIONE RISERVATA