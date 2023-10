Uomini e Donne, Marco Attanasio svela: “Tina mi ha tirato una rosa in faccia”/ “La scena è stata tagliata…”

Uomini e Donne, Marco Attanasio e la liaison con Aurora Tropea

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo visto capitolare la love story tra Marco Attanasio e Aurora Tropea. I due hanno portato avanti – anche piuttosto in sordina – una relazione per diversi mesi, senza che però sia arrivato il lieto fine. Nel confronto avuto di recente, è stata proprio la dama a spiegare come lui, per via di alcune questioni parallele, non sia riuscito ad aprirsi del tutto. La questione è stata archiviata con attacchi non proprio velati nei confronti del cavaliere, culminati con l’addio al programma.

Come riporta Coming Soon, Marco Attanasio ha rilasciato alcune dichiarazioni in una live su Instagram con Opinionista Social, svelando alcuni retroscena riferiti proprio alla sua ultima apparizione a Uomini e Donne. Prima di andare al sodo, l’ex cavaliere ha però colto l’occasione per elogiare Aurora Tropea accennando anche al loro rapporto. “Ho incrociato il suo sguardo e mi ha incuriosito; ho deciso di frequentare solo lei ad ottobre, era la donna che più mi intrigava e ho fatto questa scelta per vedere se poteva nascere qualcosa”.

Marco Attanasio e il retroscena sullo scontro con Tina Cipollari a Uomini e Donne

Sempre a proposito della sua conoscenza con Aurora Tropa a Uomini e Donne, Marco Attanasio ha spiegato: “E’ davvero una bella persona, lei mi ha dimostrato tanto era più avanti di me con i sentimenti. Lei merita tanto, ci vedevamo poco e non è scattata la scintilla per vivere una relazione a distanza…”. Come riporta Coming Soon, nella diretta su Instagram con Opinionista Social, l’ex cavaliere è poi entrato nel merito dello scontro al vetriolo con Tina Cipollari nell’ultima apparizione nel dating show. “Il giorno in cui ho lasciato la trasmissione sono stato attaccato da Tina continuamente; mi ha detto che sono un cretino, si è alzata e mi ha tirato una rosa in faccia, quella che avevo portato per Aurora…”.

Marco Attanasio ha dunque svelato di essere stato bruscamente “aggredito” da Tina Cipollari durante il confronto con Aurora Tropea che di fatto ha posto fine alla sua esperienza a Uomini e Donne. “Se l’avessi fatto io mi sarei preso duecento denunce; le cose sono degenerate e la scena è stata tagliata”. L’ex cavaliere ha poi aggiunto: “La normalità sarebbe stata quella di rimanere in trasmissione come ha fatto Aurora, mi avevano anche lasciato dei numeri di telefono; sia Cristina che Romina. Hanno preferito mandarmi via”. In riferimento a Maria De Filippi ha invece affermato: “Lei è un genio, molto professionale, un’icona. Se dovessero richiamarmi tornerei”.











