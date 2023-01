Uomini e Donne, Maria De Filippi asfalta Alessandro/ La conduttrice lo smaschera

Maria De Filippi si scaglia contro Alessandro: cosa è successo a Uomini e Donne

La puntata di oggi a Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena e di confronti tra i vari protagonisti. Uno degli eventi più significativi è lo scontro tra Maria De Filippi e Alessandro, cavaliere del trono over che sta conoscendo cinque dame: Gemma, Desdemona, Pamela, Silvia e Cristina.

Durante la lite con una di queste, il cavaliere palesa l’esigenza di conoscere una donna attraverso un approccio fisico e intimo. A questa punto, interviene Maria De Filippi che smaschera e palesa alle dame le intenzioni poco “pure” del cavaliere: “Solo per riuscire a capire, quindi adesso le hai conosciute da un punto di vista caratteriale da un punto di vista fisico no. Quindi Pamela deve aspettare questo step, per cui tu poi operi una scelta. Se Desdemona avesse detto sì, potevi dire di averla conosciuta. Loro devono essere consapevoli che tu “conosci” tutte e arrivi alla fine. ”

La replica di Alessandro a Maria De Filippi: “Questo è il mio modus operandi”

Dopo che Maria De Filippi ha messo in luce le vere intenzioni del cavaliere, Alessandro ha cercato di spiegare il suo punto di vista per discolparsi: “Nella mia vita privata io conoscevo delle persone, l’unica differenza e che non andavo a sbandierarlo in piazza. Per me questo è il mio modus operandi quando sono single, non faccio male a nessuno“. Il cavaliere, dunque, per conoscere le donne utilizza un approccio fisico con tutte finchè non si innamora.

Nonostante la conduttrice e molte delle dame sono rimaste sbalordite da quanto detto dal cavaliere, Gemma Galgani ha preso le sue difese: “Per me è un approccio di conoscenza giusto” svela il volto di Uomini e Donne. A questo punto, Tina Cipollari si infiamma contro la dama torinese: “Mica sei una macchina che serve il collaudo” riferendosi al criterio di conoscenza espresso da Alessandro.

