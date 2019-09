Uomini e Donne/ Maria De Filippi delusa dalla tronista Sara Tozzi (Trono Classico)

Cresce l’attesa per le prime registrazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Stando alle prime indiscrezioni trapelate dalle registrazioni, le prime puntate saranno davvero scoppiettanti con i quattro nuovi tronisti protagonisti indiscussi. Cosa combineranno Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi? Ecco le prime anticipazioni sulle ultime registrazioni: Giulia incontra alcuni corteggiatori nella casetta per conoscerli meglio e decidere chi portare in esterna. Tra questi c’è anche Francesco che si lascia andare un pò troppo confessando di non essere interessato alla tronista romana, ma al trono di Uomini e Donne. Una rivelazione choc, ma le sorprese non finiscono qui visto che una volta rientrati in studio Maria De Filippi chiede delle spiegazioni al corteggiatore. Le parole di Francesco spingono Giulia ad eliminarlo, ma a sorpresa Sara Tozzi decidere di tenerlo.

Sara Tozzi fa arrabbiare Maria De Filippi

La scelta della nuova tronista Sara Tozzi di tenere tra i corteggiatori Francesco spinge la padrona di casa Maria De Filippi a reagire. Queen Mary, infatti, non nasconde il disappunto dicendo chiaramente di essere rimasta delusa dalla decisione della giovane Sara. Parlando proprio del trono di Sara, in studio c’è Javier Martinez, l’ex tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island 2019 che, dopo aver visto il video della ragazza è rimasto molto colpito al punto di decidere di restare in studio per corteggiarla. Non mancano i colpi di scena neppure nei troni di Alessandro e Giulio. Il primo elimina la corteggiatrice Sara, che invece ha trascorso una bellissima esterna con Giulio al punto che in studio lui la difende contro tutti. La ragazza, infatti, appare molto sicura di sé e questo suo atteggiamento non attira le simpatie del pubblico. Intanto Giulio Raselli è uscito anche con Veronica, ma l’esterna ha visto l’ex corteggiatore e tentatore in difficoltà ed imbarazzo. Nonostante ciò Giulio decide di proseguire nella conoscenza della ragazza.

