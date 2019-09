Uomini e Donne/ Alessandro e Giulio: tronisti “alfa”, ecco perché (Trono Classico)

Maria De Filippi torna con Uomini e Donne lunedì 16 settembre. Dalle indiscrezioni in rete, pare che le dinamiche del dating show si riapriranno con il trono over e quindi, per vedere la presentazione dei nuovi tronisti dovremmo aspettare giovedì e venerdì. Nel frattempo, si sono già messe in modo le registrazioni con protagonisti i quattro nuovi tronisti della nuova stagione. Nulla di fatto per il trono gay, anche questa volta, la redazione del programma ha deciso di metterlo in secondo piano, nonostante il passato successo. Dopo Claudio Sona e Alex Migliorini, la poltrona rainbow è rimasta vacante, in attesa di nuovi scenari. Staremo a vedere cosa accadrà da gennaio. Nel frattempo, da Temptation Island Vip, la conduttrice e il suo staff hanno già pescato ben tre ex partecipanti. Giulio Raselli e Alessandro Zarino, hanno preso possesso della famosa poltrona rossa, così come Sara Tozzi che ha partecipato nel ruolo di tentatrice. Dopo la delusione di Raselli per il “no” di Giulia Cavaglià, c’era da aspettarsi questo cambio di ruolo in favore di un update.

Giulio Raselli e Alessandro Zarino già in competizione?

Nel corso delle due registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, oltre alla presentazione dei quattro tronisti, si è avuto già modo di sviluppare alcune interessanti dinamiche. Giulio e Alessandro per esempio, potrebbero già entrare in competizione in quanto, hanno entrambi puntato la stessa ragazza. Durante l’ultima registrazione, Sara è uscita con entrambi ma con Zarino non ha mostrato del feeling. L’ex di Temptation quindi, ha deciso di eliminata ma Giulio l’ha voluta mantenere per una forte intesa da subito avvertita. La ragazza in questione però, si chiama Veronica. La corteggiatrice è uscita con tutti e due, raccontando di avere provato una forte intesa fisica per Alessandro. Nonostante questa preferenza, ha deciso di conoscere entrambi, creando già qualche malumore. Le anticipazioni del VicoloDelleNews quindi, ci parlano di un potenziale triangolo che potrebbe già regalarci le prime soddisfazioni.

