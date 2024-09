Mario Cusitore, che oggi conosciamo tutti per essere stato il corteggiatore principale dello scorso anno a Uomini e Donne, ha detto ai suoi followers di aver perso il lavoro. Il cavaliere è tornato come presenza fissa nel parterre del dating show di Maria De Filippi, dopo un invito di Gianni Sperti a restare. Di certo, la sua partecipazione al programma ha scosso i fan sin dall’anno scorso, quando corteggiava Ida Platano ma allo stesso tempo usciva con una donna a Napoli con la quale – secondo la segnalazione di una fan – avrebbe dormito in un bed & breakfast del capoluogo.

Il suo percorso a Uomini e Donne ha sempre diviso il pubblico, che spesso lo aveva visto come falso per il modo in cui si poneva con Ida. Addirittura era arrivato solo dopo pochi giorni di frequentazione a tatuarsi il nome di lei sul braccio, criticato da molti per via del gesto decisamente affrettato. Ida Platano gli ha dato parecchie possibilità a Uomini e Donne, e soprattutto gli ha creduto, anche quando i fatti erano evidenti. Tutto è scoppiato però con l’ultima segnalazione, in cui si vede Mario in una foto con un’altra donna.

Dopo la pausa estiva Uomini e Donne è ritornato e uno dei protagonisti assoluti di questa edizione è senza dubbio Mario Cusitore. Il partenopeo si era presentato nel programma come speaker di Radio Kiss Kiss, ma da poche ore ha annunciato di aver perso il lavoro e addirittura, di aver interrotto tutti i rapporti lavorativi. “Sono disoccupato“, ha scritto su Instagram Mario Cusitore, che ha risposto a quei fan che gli chiedevano il perchè della sua assenza nelle “pillole con Pippo Pelo e Adriana a Radio Kiss Kiss“. Da qui, la risposta inaspettata di Mario, che racconta di aver interrotto da dieci giorni i rapporti con la radio.

Il bel napoletano ha poi aggiunto di aver risposto ai fan affinchè non ci fossero più domande di questo tipo. Insomma, con una storia su Instagram Mario Cusitore, ormai cavaliere ufficiale di Uomini e Donne, ha svelato di essere ufficialmente disoccupato, ma del resto ora il suo tempo sarà tutto dedicato per stare all’interno del programma di Maria De Filippi, dove probabilmente inizierà a conoscere diverse donne. Per ora si è rapportato con Cristina Tenuta, ma la storia pare essersi già conclusa.