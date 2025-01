Martina De Ioannon e Ciro Solimeno beccati insieme dopo la scelta ad Uomini e Donne

C’era molta attesa per la scelta di Martina De Ioannon ad Uomini e Donne ed alla fine tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno ha scelto quest’ultimo. Le anticipazioni del dating show fornite da Lorenzo Pugnaloni, infatti, hanno svelato che la tronista romana ha scelto il giovane partenopeo mentre il corteggiatore romano, non essendo scelto ha accettato il ruolo di nuovo tronista del programma. Ed in attesa di vedere in tv la puntata della scelta, Martina e Ciro sono stati beccati insieme durante una delle loro prime uscite da fidanzati.

Nelle scorse ore, infatti, all’esperta di gossip Deianira Marzano è giunta una segnalazione. Alcuni suoi follower, infatti, hanno beccato Martina De Ioannon e Ciro Solimeno di Uomini e Donne in giro per le strade di Roma affiatati e complici ed anche disponibili a scambiare quattro chiacchiere con i passanti ed entrambi si sono mostrati felici e raggianti segno che non si è trattata solo di una scelta strategica a favore delle telecamere del programma ma che tra Martina e Ciro c’è del sentimento.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon fa una rivelazione inedita: “Capito al primo sguardo che sarebbe stato la mia scelta”

E non è tutto, perché nella segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano, l’utente ha riportato anche che la tronista romana sin da subito ha capito che Ciro Solimeno sarebbe stato la sua scelta: “Ci siamo messi un po’ a parlare e lei ha detto che è stato lui da sempre la sua scelta, dal primo sguardo. E lui che è fortunato ad essersela presa.” Insomma carinissimi ed alla mano Martina e Ciro di Uomini e Donne sembrano la coppia perfetta, lei ha rivelato quando ha capito che lui sarebbe stato la sua scelta mentre lui si è definito fortunato, in attesa di sapere che cosa riserverà loro il futuro.