Martina De Ioannon e il gesto di Ciro Solimeno

Martina De Ioannon ha concluso ufficialmente il percorso sul trono di Uomini e Donne durante la registrazione del 13 gennaio 2025 con la scelta di Ciro Solimeno. Quella dell’ex Temptation Island, arrivata sul trono dopo la fine della relazione con Raul Dumitras è stata una scelta emozionante e molto attesa che ha spaccato il pubblico che puntava tutto su Gianmarco Steri che dopo non essere stato scelto è diventato il nuovo tronista. Martina ha fatto la propria scelta davanti ai fratelli che hanno potuto così assistere all’epilogo da favola del percorso della sorella sul trono.

Il momento più emozionante è arrivato quando Ciro ha dovuto rispondere alla scelta di Martina. Ciro, infatti, ha dichiarato di non voler scegliere Martina ma di volerla come fidanzata regalandole un anello. Un gesto importante quello del corteggiatore napoletano che ha dato ufficialmente il via alla storia d’amore dei due.

Il ritorno di Martina De Ioannon sui social dopo Uomini e donne

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno non possono mostrarsi insieme fino a quando la puntata della scelta non sarà trasmessa. La tronista, pur non potendo svelare alcun dettaglio della scelta nonostante sia stata annunciata anche dalla redazione di Uomini e donne, è comunque tornata sui social scrivendo un messaggio ai fan.

Martina ha così pubblicato una foto scattata nello studio di Uomini e Donne scrivendo: “So già che sapete. Ci vediamo presto”, ha scritto la tronista senza svelare cos’è successo realmente nello studio del dating show di canale 5. Un messaggio che è piaciuto comunque ai fan che, pur non potendo commentare, hanno dimostrato l’affetto nei confronti della tronista a suon di like.

