Uomini e donne, Matteo sceglie Valeria e scarta Federica/ L’affondo di Soraia: “Scansato un fosso”

Uomini e donne, Matteo Ranieri sceglie Valeria Cardone e non Federica Aversano: la scelta divide

In data 26 marzo 2022 si è tenuta la nuova registrazione di Uomini e donne, occasione in cui il tronista in carica, Matteo Ranieri, ha scelto di dare un epilogo al suo trono classico spingendosi ad una scelta definitiva tra le due corteggiatrici campane, Federica Aversano e Valeria Cardone. Contro ogni aspettativa di molti tra i telespettatori che avrebbero scommesso che la scelta del giovane sarebbe ricaduta su Federica -in quanto pretendente veterana di Matteo al trono classico- e non su Valeria -giunta nell’ultimo periodo del trono, alla corte di Maria De Filippi- il tronista ha sorpreso tutti decidendo di uscire di scena dal dating-show in coppia con la mora dagli occhi azzurri. Come ripreso dalle anticipazioni di Uomini e donne classico e over su Instagram ,infatti, la scelta di Matteo si è rivelata Valeria, dopo che Ranieri aveva ammesso alla mamma single Federica di essere attratto da lei principalmente per il suo carattere, con conseguente polemica sollevata dalla corteggiatrice interessata contro il giovane, al grido di: “In 4 mesi ti piace solo il carattere di me?”.

Matteo ha deciso di portare avanti, quindi, fino al termine del trono, la conoscenza avviata con Federica a Uomini e donne, forse non del tutto consapevole del fatto che la sua scelta sarebbe ricaduta su Valeria. Tuttavia, le anticipazioni tv della scelta che vede protagonista Valeria Cardone scatenano ora tra le reazioni più disparate del web e non solo. Tra gli internauti, c’è chi da una parte appoggia la scelta di Matteo, dal momento che trova Valeria più affine a Ranieri, soprattutto dal punto di vista caratteriale; dall’altra parte c’è chi invece taccia il tronista uscente di aver giocato con i sentimenti di Federica, tenendola alla poltrona di corteggiatrice per fare numero al suo spazio tv e tenere salvo il trono fino al momento della scelta. Accuse velate a cui Matteo, per il momento ,non replica. E come se non bastasse per lui, ora, arriva anche l’attacco social di Soraia Cerino, corteggiatrice dell’altro tronista rimasto in carica al Trono classico di Uomini e donne, Luca Salatino.

Soraia Cerino attacca Matteo Ranieri di Uomini e donne

In una sentita Instagram story al vetriolo postata sul suo profilo Instagram ufficiale, Soraia Cerino rilascia testualmente un messaggio di consolazione per Federica Aversano, ovvero la “non scelta” di Matteo Ranieri al trono classico di Uomini e donne, un intervento che vuole essere un affondo a distanza sferrato ai danni del tronista uscente.

“Non avrei immaginato di trovare una persona come te qui dentro – è il messaggio che Soraia destina a Federica, ormai sua amica, trovata al dating-show di Maria De Filippi- non avrei mai immaginato di contare su una spalla qui dentro. Sei speciale, il resto ce lo siamo dette nelle mille telefonate durate ore. Sei una donna con due coglioni grandi come una casa”. Nell’intervento, poi i toni di Soraia si fanno avvelenati nell’affondo sferrato contro Matteo, rispetto alla scelta ricaduta su Valeria Cardone e non sull’amica, Federica Aversano: ” Il meglio deve ancora venire Fede e come disse qualcuno: ti sei scansata un fosso, amore mio! TVB (“il tuo pasticcino alla crema”)”.

Che Matteo Ranieri possa, presto, replicare, ai detrattori?











