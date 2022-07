Uomini e Donne, Natalia Paragoni “Vivo un forte periodo di crisi”/ Scoppia in lacrime su Instagram

Natalia Paragoni crolla sulle sue storie Instagram: la causa? I social media…

Non è tutto oro quel che luccica e Natalia Paragoni lo sa bene… La giovane influencer si è trovata letteralmente a crollare in lacrime davanti a tutti i suoi follower in un video in cui ha ammesso di essere in una profonda crisi. La bella Natalia ha raggiunto la notorietà a seguito della partecipazione a Uomini e Donne da dove è uscita con il bel fidanzato Andrea Zelletta. Oggi pomeriggio però, nelle sue storie Instagram, ha svelato di star passando un periodo di grave difficoltà. La causa? Un disagio nella gestione di ciò con cui lavora: i social media. Strumento potente che, in questo momento, le sta generando malessere.

All’inizio sembra una storia come tante altre, tant’è che Natalia Paragoni inizia raccontando di una serie televisiva che sta vedendo e scrive anche: “Una bellissima giornata, appena arriva mia mamma dal lavoro andiamo in montagna con i cani”. Meno di un minuto dopo però la rivelazione… “È la decima volta che tento di fare questa storia. Ma ora voglio raccontarvi una cosa: non sono sempre perfetta, ho anche io momenti di standby”, dice trattenendo a forza le lacrime.

Natalia Paragoni in lacrime: “Mi manca avere una vita più semplice…”

È così che Natalia Paragoni, per la prima volta, si è mostrata in lacrime davanti ai suoi follower a causa dello “spietato mondo” dei social media. La fidanzata di Andrea Zelletta ha raccontato come spesso, in estate, si trovi a passare dei momenti di forte crisi: “Mi chiudo in me stessa e mi sento inutile”, ha detto definendosi poi una persona molto autocritica: “Penso sempre di poter fare più e non mi accontento mai di ciò che faccio”. Ad amplificarle questo stato d’animo d’insoddisfazione sarebbero stati propri i social media, con coraggio Natalia si è quindi mostrata per la prima volta in lacrime, accettandosi, per una volta, anche fragile e con delle debolezze.

Natalia Paragoni poi ha raccontato di come anche, a volte, le manchi avere una vita “normale” e non sotto i riflettori: “Mi manca godermi i momenti come le ferie ed essere apprezzata dagli altri per come sono in verità e non per il mio personaggio, vorrei qualcuno che mi ami a prescindere da tutto”. Infine ha affermato che, pur vergognandosi di essersi mostrata cosi fragile, spera che queste storie possano servire a qualcuno che magari si identifica con i suoi medesimi problemi.

