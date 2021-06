Uomini e Donne/ News 29 giugno: Chiara Rabbi e Davide Donadei presto genitori?

Uomini e Donne, anticipazioni e news 29 giugno

In attesa di conoscere i nuovi tronisti di Uomini e Donne, il pubblico continua a seguire le vicende delle coppie che si sono formate nel corso della stagione che si è conclusa a maggio. Tra le coppie più solide spunta quella di Davide Donadei e Chiara Rabbi. Dopo un percorso durato cinque mesi nel corso del quale ha conosciuto diverse ragazze per poi concentrarsi su Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, Davide Donadei ha scelto quest’ultima con cui sta vivendo la sua favola d’amore da quattro mesi. Innamorati, uniti, complici e sicuri di volere un futuro insieme, la coppia ha già fatto un passo importante.

Per non essere costretta a vivere la sua relazione a distanza, Chiara ha scelto di trasferirsi in Puglia per lavorare con il fidanzato nel suo ristorante. Una scelta d’amore quella dell’ex corteggiatrice con cui Davide è pronto a comprare casa insieme. I progetti, però, non sono finiti qui perchè, in futuro, la coppia ha intenzione di allargare la famiglia.

Chiara Rabbi vuole un figlio da Davide Donadei

Sempre più innamorata di Davide Donadei che ha corteggiato a Uomini e Donne fino a farsi scegliere, Chiara Rabbi sarebbe pronta anche a mettere su famiglia con il ristoratore pugliese. A dichiararlo è stata lei stessa che, attraverso una lettera pubblicata sul settimanale Di Più, ha lanciato un messaggio chiaro e diretto al fidanzato. “Diventiamo una famiglia vera e propria, mettiamo al mondo un bambino. Sono sicura che saresti un padre meraviglioso”, ha scritto Chiara. Parole importanti quelle dell’ex corteggiatrice che, sicuramente, faranno piacere a Davide il quale non ha mai nascosto di volere presto una famiglia. La coppia, dunque, allargherà presto la famiglia o, nonostante il desiderio di Chiara, aspetterà un po’ prima di concretizzare il sogno di avere una famiglia?

