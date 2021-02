Davide Donadei e Chiara Rabbi/ Uomini e Donne: “Ho fatto la scelta giusta”

Amore a gonfie vele tra Davide Donadei e Chiara Rabbi che tornano nello studio di Uomini e Donne oggi, venerdì 19 novembre, come ospiti della scelta di Sophie Codegoni. Insieme da quasi un mese, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice, nel luogo dove si sono incontrati per la prima volta, dove hanno discusso, ma hanno anche capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra, raccontano come procede la loro storia d’amore. Dopo la messa in onda della puntata della scelta, tuttavia, Davide e Chiara condividono tanti momenti che trascorrono insieme. Sono tante le foto di coppia che hanno regalato ai fans in queste settimane. Innamorati, complici e felici, Davide e Chiara si stanno godendo la storia che, nella vita vera, senza telecamere, sta regalando ad entrambi grandi emozioni.

DAVIDE DONADEI, LA DEDICA A CHIARA RABBI DOPO LA SCELTA

Davide Donadei e Chiara Rabbi, dopo la scelta a Uomini e Donne, sono diventati praticamente inseparabili. La coppia trascorre ogni istante insieme e, dopo poco meno di un mese, l’ex tronista si lascia andare ad una dichiarazione d’amore per la sua fidanzata. “Tutti sapete quanto è stato difficile per me… Ma ora sono felice perché ho fatto la scelta giusta”, ha scritto il pugliese pubblicando due foto della quotidianità che trascorre con la fidanzata. “Sono orgogliosa della persona che sei, stimo la tua sensibilità e amo tutto quello che fai. Continua sempre così che sei speciale e io rimango qui, vicino a te, tu mi fai stare bene”, è stata la risposta di Chiara. Tra Davide e la Rabbi, dunque, è nato un vero amore. Ai microfoni di Maria De Filippi, racconteranno altri dettagli del loro rapporto di coppia?







