Uomini e donne, Nicole e Andrea si baciano in esterna/ Ma in studio Carlo…

Uomini e donne, esterna ‘al bacio’ per Nicole e Andrea

In attesa del ritorno di Uomini e donne in tv, le anticipazioni della registrazione del 22 aprile rivelano succulenti colpi di scena anche nel trono classico. Se nel Trono Over sembra essersi scatenata una rissa tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, e Gemma Galgani è alle prese con una nuova conoscenza, nel trono classico prosegue la liaison tra Nicole Santinelli e Andrea. Come riporta Lorenzo Pugnaloni via Instagram, l’esterna tra i due è andata molto bene.

“Per il classico si parte da Nicole, si vede l’esterna con Andrea. Andata molto bene perché si sono baciati con molta passione, anche Tina ha commentato dicendo che è stato Andrea a spingere molto su di lei per baciarla“, si legge nelle anticipazioni dell’esperto del programma. Prosegue dunque la conoscenza tra Nicole e Andrea, sembra esserci un reale trasporto tra i due: potrebbe essere proprio lui la scelta della tronista?

Uomini e donne, il malcontento di Carlo e il chiarimento con Nicole

Tuttavia la messa in onda dell’esterna di Nicole e Andrea sembra aver provocato il malcontento di Carlo, altro corteggiatore della tronista di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni, “Durante la messa in onda dell’esterna Maria se ne era andata, e quando lei torna dice che Carlo nel frattempo dell’esterna se ne è andato. Poco dopo Nicole ha detto ‘lo vado a prendere’, lui rientra e chiariscono“. Un chiarimento che però non è piaciuto a Sperti, che avrebbe attaccato il ragazzo: “Gianni lo ha un po’ attaccato perché non gli è sembrata vera la reazione di uscire, essendo stato molto accondiscendente dopo essere rientrato“.

Per quanto riguarda invece il trono di Luca Daffrè, il tronista si sarebbe chiarito con la corteggiatrice Alessandra in un’esterna: “Luca è entrato per ultimo e si è vista l’esterna con Alessandra, che è andata molto bene, i due si sono chiariti“.











