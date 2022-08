Uomini e donne, Nilufar Addati è innamorata?/ Foto con un ragazzo, ma l’ex tronista..

Nilufar Addati in foto con un misterioso ragazzo: l’ex tronista fa chiarezza

Una foto con un ragazzo misterioso ha subito scatenato il gossip attorno a Nilufar Addati. L’ex corteggiatrice e successivamente tronista di Uomini e donne ha condiviso una Instagram story in compagnia di tale Andrea, e i riflettori della cronaca rosa si sono subito accesi su di lei: la ragazza ha trovato l’amore, dopo la naufragata storia d’amore con Giordano Mazzocchi? The Pipol Gossip ha provato ad indagare ed ha contattato Nilufar a Mykonos, chiedendole spiegazioni circa quel misterioso scatto che ha scatenato il chiacchiericcio su di lei.

“Ma no, fermi tutti!“: così la Addati ha respinto tali voci, spiegando: “Tra me e Andrea c’è solo una grandissima amicizia che dura da un po’. Gli voglio molto bene e c’è un rapporto estremamente amichevole. Ci troviamo entrambi a Mykonos e ieri quando ci siamo incontrati ci siamo abbracciati e abbiamo scattato la foto. E poi, scusate, io sono una romanticona. Vi pare che annuncio una relazione con una foto messa sulle storie così all’improvviso? No, solo amicizia!“. Il cuore dell’ex tronista è dunque ancora libero, in attesa di trovare il vero amore.

Nilufar Addati e la storia con Giordano Mazzocchi: da Uomini e donne in poi…

Il nome di Nilufar Addati è finito al centro dei riflettori televisivi per la sua partecipazione a Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La ragazza vi ha preso parte fra il 2017 e il 2018 prima nel ruolo di corteggiatrice e, successivamente, in veste di tronista del programma. La sua scelta alla fine è ricaduta sul corteggiatore Giordano Mazzocchi, con il quale ha successivamente partecipato all’edizione di Temptation Island Vip andata in onda nel 2018.

La relazione tra i due è durata fino agli inizi del 2019, quando hanno deciso di prendersi una pausa in seguito a litigi ed incomprensioni. Nei mesi successivi alcune voci li hanno visti riavvicinarsi e chiarire, tuttavia Nilufar e Giordano non sono più riusciti a ristabilire un equilibrio nel loro rapporto e si sono così lasciati definitivamente.

