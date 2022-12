Uomini e Donne non va in onda: è polemica sul web/ “Tutto registrato da settimane e…”

Uomini e Donne in pausa per il ponte dell’Immacolata

In occasione della Festa dell’Immacolata, Mediaset ha deciso di regalare una pausa a Uomini e Donne che non va in onda da giovedì 8 dicembre. La trasmissione di Maria De Filippi, anche oggi, venerdì 9 dicembre, non va in onda e al suo posto c’è un film natalizio. Una scelta, quella di Mediaset, che non + stata condivisa dal pubblico che, sotto il post pubblicato sulla pagina ufficiale del dating show di canale 5, hanno lasciato una serie di commenti contro tale decisione.

Sono tantissimi gli utenti che avrebbero voluto vedere regolarmente la nuova puntata di Uomini e Donne. A scatenare la reazione degli utenti è stata la scelta di non mandare in onda un programma che viene registrato giorni o settimane prima rispetto alla messa in onda.

Il pubblico contro Uomini e Donne

“Uomini e Donne torna lunedì 12 dicembre alle 14.45 su Canale 5, vi aspettiamo!”: E’ questo l’annuncio pubblicato dalla pagina Instagram del programma di Maria De Filippi e che ha scatenato la reazione degli utenti. “Ma il bello è che è tutto registrato da settimane.. non gli costerebbe nulla mandarlo in onda anche nei festivi. Seguono le feste come le chiusure delle scuole… che sciocchezza!“, scrive qualcuno.

“Ci potevate fare compagnia venerdì visto che le puntate sono registrate, peccato”, aggiunge un’altra. E ancora: “Troppa fatica mandare una puntata registrata il venerdì e non fare il ponte. Poi per Natale smettete dal 16 e riprendete il 9 gennaio? E beh beati voi”.

