Uomini e Donne, novità in studio a settembre: “Ritorno alle origini”/ Come saranno i troni Over e Classico

In attesa delle registrazioni di Uomini e Donne, che ripartiranno a fine agosto, non mancano indiscrezioni volte a soddisfare i fan più curiosi del dating show. A settembre torneranno in studio cavalieri, dame e tronisti, ma in quale modalità? Il format sarà lo stesso o Maria De Filippi ha in mente delle novità? A darne qualche anticipazione è Lorenzo Pugnaloni, secondo cui Uomini e Donne tornerà tra conferme e novità.

“Confermata al momento sempre la formula mista per la prossima edizione di Uomini e Donne. Classico e Over insieme. Questo ovviamente salvo cambiamenti”, ha rivelato la fonte, spiegando dunque che tornerà il format adottato da Maria negli ultimi anni del programma, dove Over e Classico interagiscono tra loro.

L’esperto di Uomini e Donne annuncia però il possibile arrivo di novità in studio: “Potrebbero esserci novità, ad esempio un allargamento del pubblico che ricorderebbe un po’ Ued delle origini”. Il pubblico potrebbe dunque tornare ad occupare uno spazio maggiore rispetto a quello riservato negli ultimi anni. Ricordiamo, infatti, che fino a quest’anno il pubblico ha seduto alle spalle di Tina Cipollari e Gianni Sperti, i due opinionisti del programma. Se tale novità venisse confermata, il numero degli ospiti in studio potrebbe allargarsi, andando a posizionarsi anche dietro il parterre o dove sedeva originariamente.

