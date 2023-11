Uomini e Donne oggi 1 novembre non va in onda, perché?/ In pausa per Tutti i Santi: torna…

Uomini e Donne oggi 1 novembre 2023 non va in onda

Il quotidiano appuntamento con Uomini e Donne oggi, mercoledì 1 novembre 2023, non va in onda. Il dating show di canale 5 che, da anni, va in onda alle 14.45, lascia per un giorno orfani i propri telespettatori. Come accade ogni anno con le festività, infatti, in occasione della festa di Tutti i Santi, la trasmissione di Maria De Filippi va in pausa. Al suo posto, va in onda la soap opera La promessa che farà compagnia al pubblico della rete ammiraglia di Mediaset fino alle 17 per poi lasciare spazio alla nuova puntata di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino.

Le avventure delle dame e dei cavalieri del trono over nonchè quelle dei tronisti Cristian Forti e Brando, invece, torneranno regolarmente in onda giovedì 2 novembre, alle 14.45 su canale 5.

Uomini e Donne: cosa accadrà nella puntata del 2 novembre

Nella puntata di Uomini e Donne del 2 novembre, torneranno al centro dello studio Maurizio ed Elena che stanno continuando a conoscersi. I due sono usciti nuovamente insieme e si sono baciati più volte. Spazio, inoltre, anche al trono classico. Dopo la scelta di Manuela Carriero di lasciare il trono in seguito ad un confronto con Michele e Carlo, Maria De Filippi concederà spazio a Brando che, non solo sta continuando a conoscere Raffaella, ma ha preso una decisione che potrebbe influire anche sul suo rapporto con le altre corteggiatrici.

Beatriz, infatti, in seguito ad una discussione con lo stesso Brando, ha deciso di lasciare la trasmissione, ma nel corso della prossima puntata del dating show, Brando deciderà di andare a riprenderla per poter continuare a conoscerla. Come reagiranno le altre corteggiatrici? Lo scopriremo nelle successive puntate.

