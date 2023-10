Manuela Carriero abbandona il trono di Uomini e Donne/ Dopo il confronto con Michele…

Manuela Carriero lascia il trono di Uomini e Donne

Il giorno dell’addio di Manuela Carriero a Uomini e Donne è finalmente arrivato. Nella puntata del dating show di canale 5 del 31 ottobre, infatti, Manuela Carriero abbandonerà la trasmissione al termine di un confronto con Michele e Carlo, i due corteggiatori con cui ha chiesto di parlare nonostante la scelta di entrambi di non corteggiarla più. Nella puntata di Uomini e Donne del 30 ottobre, in studio, Manuela e Michele hanno avuto un primo confronto nel corso del quale lui ha ribadito di non avere stimoli nel corteggiarla. “All’inizio era un rapporto in superficie, io ti vedevo bella fisicamente e mi accontentavo di parlare e ridere di cose facili. Quando ho cominciato a capire il tuo atteggiamento, ho notato la mia mancanza di stimoli nel continuare. Non voglio essere colpevolizzato. Hai un’attitudine che non mi stimola. Non sei sbagliata, ma non sei per me“, le parole di Michele.

“Sono venuto perché voglio uscire con una persona, ma se ci devo provare seriamente non posso fare finta di niente, non posso prendere in giro. Non credo di essermi comportato male. Se non trovo stimoli è difficile. Non sono venuto qui per chiarire. Ho troppe perplessità, eliminarmi e poi vengo qua e mi dici che non hai problemi con me. Troppe cose mi fanno pensare che non siamo compatibili” ha aggiunto.

La replica di Manuela Carriero

Nonostante le parole dirette di Michele, Manuela Carriero ha provato a fargli cambiare idea ribadendo il proprio interesse e la voglia di conoscerlo davvero. “Dici che siamo incompatibili dopo due volte che ci siamo visti, ma sei ridicolo. Non è normale. Non ha neanche dato il modo di farmi conoscere. Hai sempre avuto perplessità, hai sempre trovato scuse. Dovresti darti del tempo. Sei superficiale”, ha replicato Manuela.

Nonostante l’intervento di Gianni Sperti che ha provato a farle capire l’inutilità del confronto e del tentativo di convincerlo a restare, Manuela insiste. Cosa accadrà, invece, nella puntata odierna prima della sua decisione finale?

