Uomini e Donne, perchè non va in onda oggi? / Al via la pausa estiva

Questo pomeriggio Uomini e Donne non andrà in onda. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, è giunto al termine di un’altra edizione di successo e si prepara ad andare in vacanza per la pausa estiva per ritornare a settembre con nuove dame e nuovi cavalieri che conquisteranno la scena del programma.

Al posto di Uomini e Donne Canale 5 ha deciso di deliziare tutti i suoi telespettatori con la messa in onda della soap opera spagnola “Una Vita” che andrà in onda nei pomeriggi del 2 e del 3 giugno, mentre a partire da lunedì 6 giugno inizierà una nuova telenovela intitolata “Un altro domani” che terrà compagnia per tutto il periodo estivo.

Uomini e Donne va in vacanza dopo la scelta di Luca Salatino

Uomini e Donne ha terminato la sua stagione con la scelta di Luca Salatino per Soraia Allam Ceruti avvenuta la scorsa settimana tra l’incredulità della ragazza che pensava che il tronista avrebbe optato per un’altra scelta per via dei suoi comportamenti durante l’ultima esterna avuta con Lilli.

Nel corso della pausa estiva la redazione del dating show cercherà i nuovi protagonisti che a partire da Settembre inizieranno la loro avventura nel programma condotto da Maria De Filippi alla ricerca dell’anima gemella pronti a sorprendere, come sempre, tutto il pubblico con tante novità e con nuove storie.

