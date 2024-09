Anche le coppie apparentemente più salde, a volte fanno preoccupare i fan. Stavolta tocca a Brando Ephrikian, fidanzato di Raffaella Scuotto, la quale è stata la sua scelta a Uomini e Donne nella scorsa stagione. Cos’è successo? Partiamo dall’inizio. I due si sono conosciuti negli studi di Maria De Filippi, dopo un percorso durato quasi nove mesi su Canale 5. La loro è stata una storia d’amore cresciuta piano piano e ancora oggi il pubblico li supporta sui social, vedendo in loro una coppia “vera” come poche altre tra quelle uscite dal programma. Per chi ha seguito le puntate lo scorso anno, Raffaella si contendeva Brando con Beatriz D’Orsi.

Nelle ultime ore, però, pare essersi un po’ spenta quella luce luminosa sulla storia d’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Alcuni fan di Uomini e Donne si sono detti delusi da Brando. Il motivo? Alcuni gesti che non sarebbero piaciuti alla sua Raffaella. A riportare la news è stata Deianira Marzano, che come sempre scrive sui social quanto le riferiscono i suoi seguaci-talpa. Stavolta ha spiegato al pubblico che stanno arrivando sempre più messaggi che raccontano del brutto comportamento dell’ex tronista. Una frase ha fatto particolarmente scalpore, quella secondo cui una spettatrice vede in lui troppi atteggiamenti volti solo e soltanto a ottenere visibilità.

Uomini e Donne, Deianira Marzano pubblica la foto di Brando con altre ragazze: cade un mito

Tra le segnalazioni inviate a Deianira Marzano, una spiega che Brando Ephrikian di Uomini e Donne esca con molte persone senza Raffaella Scuotto. Per chi pensava fossero molto uniti, è crollato un mondo. Ovviamente queste indiscrezioni vanno prese con le pinze perchè non sono ancora state confermate dai diretti interessati. Certo è che Deianira ha spiegato che i messaggi di questo tipo sono tanti e molti dei fan si sentono delusi da lui. In effetti Raffaella e Brando hanno rappresentato una delle coppie più amate dell’ultimo periodo e alcuni fan hanno confessato che ormai da tempo non si vedeva un amore così puro.

Uno dei messaggi ha fatto empatizzare molto con l’ex corteggiatrice. “Mi spiace perchè Raffaella sembra davvero una persona buona e innamorata”, spiega un utente “vorrei capire meglio la situazione e credo che tu possa aiutarci a fare chiarezza”, dice rivolgendosi alla Marzano. Come sarà la realtà dei fatti? A shockare tutti è stata poi una foto di Brando insieme ad altre ragazze a cena. Chi sono? Solo fan della coppia di Uomini e Donne o c’è altro da scoprire?