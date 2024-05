Uomini e donne: quando finisce la messa in onda?/ Trapela la data dell’ultima puntata

Uomini e donne si prepara per la chiusura in estate 2024

I fan di Uomini e donne devono prepararsi allo stop della messa in onda del format tanto amati, previsto a breve.

L’attuale stagione TV e Streaming in onda sulle reti Mediaset si appresta a chiudersi in vista delle vacanze estive, così come anticipano gli spoiler ripresi dal blogger Lorenzo Pugnaloni via social.

Le nuove ultime registrazioni di Uomini e donne risalgono alla giornata di lunedì 6 maggio 2024. Potrebbero quindi non per unire oltremodo delle nuove anticipazioni online sui risvolti previsti nelle ultime puntate di epilogo in vista dell’estate per Uomini e donne. E nella bella stagione, tuttavia, Uomini e donne potrebbe comunque intrattenere i fedeli fan rinnovando l’appuntamento estivo Stories”, dei momenti highlights dell’ultima stagione TV e streaming.

Uomini e donne verso la messa in onda di “Stories”

Tra i curiosi spoiler forniti relativamente alle novità in esclusiva di Uomini e donne si rileva che l’ultima messa in onda della puntata per il dating show sulle reti Mediaset sia prevista nella prossima giornata in data venerdì 24 maggio 2024. E a partire da lunedì 27 maggio 2024 dovrebbero ricominciare quindi le puntate di Uomini e Donne Stories. Chiaramente con la messa in onda del programma prevista nella sua classica modalità in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Fan di Uomini e donne pronti a dividersi ancora, su Stories?

Un appuntamento, quello che si prevede per l’estate nel piccolo schermo made in Italy, che potrebbe dividere ancora l’opinione degli spettatori come accaduto nella precedente edizione della scorsa estate 2023.

Quando gli utenti attivi via social contestavano la messa in onda della raccolta degli highlights dei déjà vu tra le cronache di Uomini e donne, circa le questioni nei sentimenti dei protagonisti più o meno veterani di trono over e trono classico.











