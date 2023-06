Uomini e Donne: quando torna in onda?/ Svelata la data di partenza della nuova stagione

Uomini e Donne: ecco la data d’inizio della nuova stagione

Quando comincia la nuova stagione di Uomini e Donne? E’ questa la domanda più gettonata tra i fan del programma di Maria De Filippi che, quest’anno, ha chiuso in anticipo i battenti salutando il pubblico a metà maggio. Una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca agli appassionati del programma che ora attendono con ansia di rivedere i protagonisti del trono over e i nuovi tronisti il prima possibile.

Tuttavia, per il ritorno in tv di Uomini e Donne ci sarà da aspettare. Se, infatti, nelle scorse stagioni, la trasmissione dedicata all’amore tornava in onda solitamente la seconda settimana di settembre, quest’anno sarà necessario aspettare altri sette giorni. Stando a quello che rivela Lorenzo Pugnaloni, infatti, la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne andrà in onda lunedì 18 settembre.

Uomini e Donne: chi saranno i nuovi tronisti?

In attesa del ritorno in tv di Uomini e Donne, sul web, continuano i rumors sui nuovi tronisti. Chi proverà a cercare l’amore in tv? Forte del successo che hanno avuto Federico Nicotera e Lavinia Mauro che continuano ad essere innamorati e fidanzati con le rispettive scelte e dei flop dei troni di Nicole Santinelli e Luca Daffrè, la sensazione è che Maria De Filippi e la redazione puntino su volti sconosciuti e che abbiano davvero voglia di cercare l’amore.

Oltre ai soliti ex corteggiatori che continuano ad essere accostati al programma tra i quali quello in pole sembra essere Alessio Campoli, tuttavia, non è escluso l’arrivo sul trono di qualche single di Temptation Island 2023, in partenza a breve.

