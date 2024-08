Una delle ultime foto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Raffaella Scuotto, fidanzata di Brando Ephrikian ha fatto letteralmente impazzire i fan, che hanno per un attimo sognato ad occhi aperti di vedere la bella famigliola al completo. Eppure, sembra essere stato tutto un malinteso, ma andiamo con ordine. Attualmente, gli ex protagonisti di Uomini e Donne si trovano in vacanza in Portogallo e la loro storia sembra più serena che mai. Lui, ex tronista, sembrava essere davvero indeciso tra due ragazze: Raffaella e Beatriz D’Orsi, la quale poi non è stata la scelta per via del suo carattere troppo difficile.

Ora Brando e “Raffa”, come la chiama lui, sono più uniti che mai e stanno passando un’estate all’insegna dell’amore lontani dalle telecamere ma documentando tutto tramite i social. Ed è proprio su Instagram che si è creato un piccolo malinteso, dopo una foto di Raffaella con la pancia un po’ gonfia sotto ad un vestito morbido, un dettaglio che ha generato infinite speculazioni tra i fan di Uomini e Donne. “Sì, è incinta!”, si legge nei commenti, e la notizia di una possibile gravidanza si è diffusa velocissima. Purtroppo però, non è così. Si tratta infatti di un semplice rigonfiamento del vestito, che ha creato un’illusione ottica per la quale Raffaella sembra essere incinta.

Raffaella e Brando di Uomini e Donne aspettano un figlio? I rumor sul matrimonio e la speranza dei fan

Raffaella e Brando di Uomini e Donne hanno raggiunto il Portogallo per andare a trovare il padre di lui, che vive proprio in quelle zone. Ne hanno così approfittato per fare un tour e visitare tutta la regione, documentando tutto sui loro profili. Dopo che sono usciti da Uomini e Donne, la loro storia sembra essere una delle più autentiche mai viste all’interno del programma Uomini e Donne di Maria De Filippo, soprattutto perché nessuno avrebbe mai scommesso su di loro. Recentemente sono nate anche alcune speculazioni su un presunto matrimonio in arrivo, dopo che Brando si è un po’ sbottonato dicendo di volerla sposare.

Forse, questo ha alimentato ancora di più la speranza dei fan di Uomini e Donne di vederli diventare genitori, confondendo un vestito gonfiato dal vento con un pancino sospetto. Quindi, possiamo dire con sicurezza che la bellissima Raffaella Scuotto di Uomini e Donne non è incinta, ma si sta godendo l’amore con Brando, che del resto è nato da poco. Il trono di lui, infatti, è durato tantissimo e si è perpetrato ben oltre il tempo massimo che solitamente viene concesso a Uomini e Donne, dando spazio a Daniele Paudice (successivo tronista) solo per un mese e mezzo.