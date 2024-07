Brando Ephrikian verso il matrimonio con Raffaella Scuotto?/ L’ex Uomini e donne spiazza: “Prossimamente…”

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto presto sposi? La dichiarazione dell’ex tronista

Per Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto l’estate 2024 è all’insegna dell’amore e, dopo la scelta a Uomini e donne dello scorso marzo, la coppia è più felice e complice che mai. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono fidanzati ormai da diversi mesi e, nonostante la relazione a distanza possa aver rappresentato spesso un ostacolo, entrambi hanno trovato sempre il modo di vedersi e di condividere romantici momenti insieme. Come una vacanza nella suggestiva Costiera Amalfitana all’insegna del relax, immortalata da entrambi sui social negli ultimi giorni.

Ma c’è un dettaglio che non è affatto sfuggito all’occhio attento del web, una dichiarazione molto importante di Brando per la sua amata: la coppia sta già pensando al matrimonio? La curiosità è stata alimentata da un video pubblicato da Verissimo sulla pagina Instagram del programma, e ricondiviso anche dai due ragazzi, che mostra alcuni frammenti della romantica vacanza ad Amalfi. Ed è proprio l’ex tronista a spiazzare con una dichiarazione social importante rivolta a Raffaella, alla quale ha poi scoccato un dolce bacio: “Ci sposiamo, prossimamente, io e lei“.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, amore a gonfie vele dopo Uomini e donne 2024

Parole piuttosto importanti alle quali non hanno fatto seguito ulteriori dettagli, ma che lasciano ben intendere il desiderio della coppia: vivere il proprio futuro l’uno al fianco dell’altra. Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono innamoratissimi e l’ex tronista ne è convinto: prima o poi porterà la sua amata all’altare, celebrando il matrimonio come tappa fondamentale del loro amore. Intanto la coppia si gode l’estate tra vacanze, scatti di coppia e romantiche dediche social per la gioia dei loro numerosissimi followers.

Dopo Uomini e donne tutto sembra filare liscio, anche se non sono mancate le difficoltà. “Come in qualsiasi coppia ci sono momenti di rabbia o di down, che spesso sono causati da delle piccolezze che possono diventare una cosa grande – ha raccontato Brando in un’intervista a CasaLollo, rilasciata poche settimane fa – Sono felice della complicità che si sta creando ogni giorno di più. Sto scoprendo una persona matura, grande, responsabile ma che sa anche giocare e viversi la sua età“.

