Uomini e donne: Riccardo Guarnieri assente dal trono over, per un nuovo amore?/ Il post insinua il dubbio

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri é fuori dal trono over: c’entra una donna top secret?

Riccardo Guarnieri ritrova l’amore, stavolta fuori dalla TV e lontano dal parterre dei protagonisti di Uomini e donne e al fianco di una giovane e sexy donna, dopo Ida Platano!

O almeno questa é l’indiscrezione BOP del momento, che si profila alla luce di una curiosa Instagram story, diventata virale nella prima metà di ottobre 2023, tra i content post sui social network. Si tratta di uno scatto che, nel silenzio social sulla sua lontananza dal piccolo schermo e dal dating show sui sentimenti -dove in passato era cavaliere protagonista errante alla ricerca dell’amore- immortala l’over a bordo di un’auto. É la foto di un “very intimate and sexy moment”, come direbbe la regina del global gossip Britney Spears . E il post, quello virale, ritrae l’aitante Riccardo Guarnieri nelle sembianze di un ormai ex scapolo d’oro, mentre stringe la mano di una giovane donna all’apparenza, e i due sono a bordo di un’auto, in quella che sembra essere la circostanza di una serata al chiaro di luna da trascorrersi tra conoscenti intimi o neo fidanzati.

Lo scatto é condiviso tra le Instagram stories pubblicate da Riccardo Guarnieri tra i post di lui che seguono lo sfogo social della morte del nonno dell’ex cavaliere tarantino di Uomini e donne. E lo stesso social content potrebbe voler fare luce sui motivi legati all’addio di Riccardo Guarnieri dalla TV, che potrebbe aver trovato l’amore lontano dal dating -show di Maria De Filippi, o quasi…

Il sospetto dell’occhio pubblico

L’assenza di Riccardo Guarnieri dallo studio di Uomini e donne é un caso per i fedeli telespettatori della TV condotta da Maria De Filippi. Quale sia il reale motivo della mancanza del bel Guarnieri dallo studio di Uomini e donne resta l’arcano da svelarsi. Anche se lo stesso ex protagonista tra i cacciatori dell’amore al trono over del dating show potrebbe aver chiarito la sua posizione legata all’addio alla TV, rendendo testimonianza social della sua vita allo stato dell’arte tra il lutto familiare e la presenza di colei che potrebbe sostituirsi a Ida Platano nel cuore.

Quest’ultima, uscita di scena da Uomini e donne in coppia con Alessandro Vicinanza, ha chiuso i rapporti con lui e Riccardo Guarnieri potrebbe aver ritrovato l’amore con una nuova donna, magari anche più giovane dell’ex parrucchiera. Come suppone il sentiment più aggregante nel web a margine della storia “rivelatrice”. Il gossip en rose impazza sul conto dell’ex Uomini e donne anche perché ci si chiede tra gli utenti, sui social, come mai Riccardo preferisca non rivelare del tutto l’identità ed il volto della presunta nuova fiamma. Che la lady top-secret sia una protagonista storica tra i partecipanti tronisti al trono classico e cavalieri e dame del trono over di Uomini e donne? Le mani curate con french-manicure sembrano indicare Roberta Di Padua, conoscente storica di Riccardo Guarnieri e presenza ancora attiva al trono over di Uomini e donne

