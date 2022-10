Uomini e donne, Riccardo Guarnieri assente/ Ritiro dopo la sfiorata rissa?

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri non si presenta alle nuove registrazioni TV: che succede con Ida Platano?

Riccardo Guarnieri lascia definitivamente Uomini e donne? Questo é l’interrogativo generale che sorge spontaneo nel web, dal momento che le anticipazioni TV del dating-show, relative alle ultime registrazioni del riprese da Uomini e donne classico e over, dichiarano assente il tarantino dallo studio.

Il sentiment che si rileva dai social, tra i telespettatori del dating-show di Canale 5 attivi nel web, é ora di preoccupazione nutrita verso Riccardo Guarnieri rispetto alle sue condizioni di salute generale, a fronte della lontananza da Uomini e donne, su cui né il diretto interessato né chiunque altro che sia parte della produzione Mediaset al momento rompe il silenzio. La preoccupazione é destinata a crescere, alla luce della rissa sfioratasi tra il tarantino e uno dei neo corteggiatori attivi al trono over di Uomini e donne per Ida Platano, l’ex storica che Riccardo Guarnieri conosceva per la prima volta al dating show per poi vivere con lei un susseguirsi di fasi altalenanti tra rotture e ritorni di fiamma, fino alla scelta definitiva della bresciana.

Nel corso dell’estate 2022, in reazione ad un tentativo di ricongiungimento con lei, da parte di lui, Ida Platano ha bloccato ovunque, via social e su WhatsApp, Riccardo Guarnieri, dopo avergli apertamente detto che non intende più aspettare i suoi tempi di riflessione, chiedendo quindi le giuste attenzioni e stabilità nella loro relazione ormai datata.

E nel corso delle ultime puntate, palesando la non accettazione della rottura con Ida, Riccardo non é riuscito a contenere l’ira quando lei si dichiarava felice delle esterne che la vedono protagonista con i nuovi corteggiatori, tra cui la new entry al trono over, Claudio. Quest’ultimo ha scatenato la furia di Riccardo Guarnieri, invitando il tarantino a far rilassare e non tormentare l’ex Ida, un momento in cui quest’ultimo non é riuscito a contenersi tanto da avvicinarsi con fare minaccioso al “rivale” biondo di Napoli. “Claudio non ti ha detto niente – é intervenuta la conduttrice Maria De Filippi, nel disperato tentativo di evitare la rissa a Uomini e donne -. L’hai provocato Riccardo. Ci sono dei momenti in cui non ci vedi più. Lui si è alzato e non ti ha sfiorato”. Quindi, il duro rimprovero a Riccardo Guarnieri da parte della conduttrice: “C’è un problema di fondo: ogni volta che Ida esce con qualcuno te la prendi con gli altri uomini e te la prendi con lei perchè ammette che si è divertita una sera. Ma se tu non vuoi stare con lei, perché non può uscire?”.

Che l’assenza di Riccardo Guarnieri dallo studio di Uomini e donne sia dovuto proprio alle ultime vicende TV che lo coinvolgono con l’ex, Ida Platano? Il tarantino potrebbe essere ancora legato nel profondo al ricordo della bresciana, tanto da vedersi costretto a lasciare la trasmissione. Ma questa rimane solo un’ipotesi, da considerarsi fino ad un’entuale conferma del ritiro del cavaliere da Uomini e donne .













