Uomini e donne, Riccardo Guarnieri dice addio?/Lascia lo studio: c’entra Gloria…

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti verso l’inizio della fine?

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con Riccardo Guarnieri che riceve un due di picche da Gloria Nicoletti, per poi registrare il preludio di un possibile addio al dating show. Stando alle anticipazioni TV relative alla nuova puntata di Uomini e donne, le cui registrazioni sono avvenute il 21 gennaio 2023, infatti, al centro studio Riccardo Guarnieri torna protagonista per la conoscenza intima avviata con Gloria Nicoletti. Il cavaliere tarantino chiede alla dama di vederla e lei gli riserva un due di picche, o meglio non si rende disponibile.

Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, volano frecciatine/ "Un finto Rolex..."

Questo, in aggiunta ad una clamorosa rivelazione. I due protagonisti del trono over di Uomini e donne, il circuito dei single over 30, si sono sentiti al telefono. Si parla di una conversazione che vede Riccardo parlare a Gloria di un sentimento prossimo all’evoluzione d’amore, quello che lui inizierebbe a nutrire per la dama. Che Gloria Nicoletti possa aver fatto breccia nel cuore del tarantino, complice l’addio alla trasmissione dell’ex di lui, Ida Platano?

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, Uomini e Donne/ Lui spiazza: "Non è amore"

Riccardo Guarnieri esce di scena, a Uomini e donne?

La verità rimasta top secret alla produzione e al pubblico di Uomini e donne, fino alla registrazione, intanto desta tra le reazioni critiche più disparate. “In studio è stato attaccato da tutti – fanno sapere le anticipazioni TV, riprese online dalla pagina social Uomini e donne classico e over, a cura di Lorenzo Pugnaloni -, e non ha voluto ripeterlo davanti a lei, si è alzato ed è uscito dallo studio”. Insomma, a quanto pare Riccardo Guarnieri paga lo scotto della sua rivelazione, ritrovatosi al centro studio di Uomini e donne. Evidentemente il tarantino non gode di credibilità e fiducia, alla corte di Maria De Filippi. Che Riccardo Guarnieri non stia mentendo rispetto ai suoi sentimenti reali e sia giudicato ingiustamente per via dei pregiudizi?

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: confronto tra Riccardo e Gloria

Nel frattempo, con la sua uscita di scena, Riccardo Guarnieri potrebbe preludere non solo ad un addio a Gloria Nicoletti ma anche ad un ritiro dalla trasmissione, in via definitiva.











© RIPRODUZIONE RISERVATA