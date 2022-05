Uomini e donne, Riccardo spegne le speranze su Ida/ “Pensavo di…”

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano si scontrano: la rassegnazione

Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano al centro dell’attenzione con un nuovo scontro registrato al trono over di Uomini e donne. Le speranze maturate dai telespettatori su un loro ritorno di fiamma si affievoliscono, dal momento che – al centro studio, nella puntata del 26 maggio 2022- Ida taccia Riccardo di servirsi dei suoi sentimenti in trasmissione per visibilità, perché lui disattende le sue aspettative sul loro rapporto. Questo, soprattutto in intimità, per la mancanza di attenzioni di lui verso di lei (Riccardo si sarebbe rifiutato di baciare Ida). Ida continua a non sentirsi desiderata come donna, da qui le nuove accuse della dama al cavaliere, e Riccardo Guarnieri sembra arrendersi all’idea che tra i due ex storici non ci siano i presupposti per un ritorno di fiamma.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Uomini e Donne/ Tina: "Sei un eterno insoddisfatto"

“E’ questo che io non volevo trovare -dichiara quindi Riccardo Guarnieri a sua difesa, rispetto alle nuove accuse di Ida Platano-, pensavo di trovare una persona diversa…”. Lo sfogo di Riccardo Guarnieri, a margine della cena funesta avuta con Ida Platano , poi prosegue: “Per una sola cena siamo tornati al punto di partenza. Tu volevi continuare la nostra storia… invece per me era un riprendere qualcosa”.

Ida Platano malore a Uomini e Donne, crisi di nervi/ Fan preoccupati, cos’è successo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Ida accusa Riccardo di mancanza di sentimenti

Insomma, sembra proprio che Riccardo Guarnieri intendesse dare inizio ad una nuova storia d’amore con Ida Platano, gettandosi alle spalle il trascorso altalenante con la bresciana, mentre la parrucchiera si sarebbe auspicata una ripresa della storia vissuta con il cavaliere. E dal suo canto Ida Platano replica alla rassegnazione di Guarnieri, a Uomini e donne, dando al cavaliere del “narcisista”: ” Tu ti nutri dei sentimenti degli altri, tu sentimenti non ne hai”. Quale destino attende la storica coppia di ex, protagonista a Uomini e donne? Staremo a vedere cosa accadrà al trono over di Uomini e donne, tra Ida e Riccardo.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, lite a Uomini e Donne/ "Mi ha usata": Gianni sbotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA