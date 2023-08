Uomini e donne: rivoluzione nel cast, con il ritorno di Ida Platano/ Trapelano il nuovo ruolo TV e…

Uomini e donne, si rinnova il cast dei protagonisti: a rischio Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri…

Manca sempre meno al via alla nuova stagione tv di Uomini e donne, nel cui cast si preannuncerebbe una rivoluzione epica che vedrebbe coinvolti Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato in primis. Le anticipazioni TV della nuova edizione all’orizzonte di Uomini e donne 2013, riprese dal blogger Domenico Mungiguerra sul sito Blasting news, vedrebbero in particolare Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri coprire un alto margine di rischio , quello di perdere la poltrona di cavalieri over alla ricerca dell’amore in TV, quando Ida Platano potrebbe invece rivelarsi una “re-entry” al trono over partecipante in parallelo con il trono classico.

Con il rientro dalle vacanze nello studio della popolare trasmissione sui sentimenti, condotta da Maria De Filippi, il napoletano e il tarantino tra gli over potrebbero non presenziare, visti i precetti posti alla base della nuova linea editoriale per la programmazione TV e streaming di Mediaset, l’azienda di trasmissione multimediale facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi. Quella che ora passa alla storia della cronaca TV come la “guerra al trash” di Berlusconi segnerebbe l’uscita di scena di Riccardo e Armando da Uomini e donne, a grande richiesta della compagine degli utenti nel web che chiedono al contempo l’estromissione dalla trasmissione anche per Gemma Galgani.

La dama torinese, secondo le stesse anticipazioni, invece, non sarebbe a rischio uscita di scena dal dating show. Gemma verrebbe infatti riconfermata tra le re-entry al trono over, quando sarebbero in corso i casting delle selezioni di nuovi volti TV, per i ruoli di cavalieri e dame over e tronisti eredi al trono classico di Uomini e donne.

Tra quest’ultimi, potrebbero rivelarsi in lizza ai casting da aspiranti tronisti alcuni personaggi uscenti dal format degli amori in balia dei tradimenti, Temptation Island 2023, come Daniele De Bosis e Francesca Sorrentino, che hanno raggiunto la popolarità come fidanzati di Vittoria e Manuel per poi uscire come single dal programma.

Ida Platano rientra a Uomini e donne?

Per la quota trono over, poi, é anticipata la re-entry a Uomini e donne di Ida Platano, in un ruolo inedito al debutto di voce a bordo campo a Uomini e donne, che siederebbe al fianco del duo veterano di opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La parrucchiera siciliana é recentemente uscita di scena dal programma, con l’esclusiva di coppia suggellata in amore con il salernitano e rivale di Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza. E se Riccardo si direbbe a rischio, Ida invece potrebbe avere la meglio rientrando in scena, con un upgrade in TV, sulla scia di una sospetta dichiarazione di guerra social tra ex.

Ma il blogger Lorenzo Pugnaloni, nella gara per il titolo di webstar delle anticipazioni TV, grida alla fake news dell’ultimo spoiler su Uomini e donne tra le Instagram stories: “Armando smentisce le fake news. Ma ve l’avevo smentita già ieri. Idem Ida opinionista, aria fritta raga… aria fritta”.











