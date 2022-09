Uomini e donne, Roberta Di Padua: “Davide Donadei, un bacio e via..”/ Web insorge

Uomini e donne, Roberta Di Padua torna in studio per il confronto con Davide Donadei e Chiara Rabbi: esplode il “triangolo “

Il nuovo appuntamento TV di Uomini e donne, andato in onda in data 28 settembre 2022 su Canale 5, ha visto la re-entry veterana al trono over Roberta Di Padua diventare parte integrante di un chiarimento con l’ex tronista Davide Donadei e la prescelta Chiara Rabbi, rispetto al gossip esploso nell’estate 2022 sul triangolo che li vedrebbe protagonisti. La necessità del chiarimento da parte della produzione di Uomini e donne é quella di rispondere all’ipotesi diffusasi tra i telespettatori che la lovestory nata al trono classico di Davide Donadei, tra l’ex tronista e Chiara Rabbi, sia finita precocemente anche per via di un tradimento di lui con il volto di molte edizioni del trono over, Roberta Di Padua, sulla base di un avvistamento a Napoli di lui che si intrattiene con la over. Già ai tempi del trono classico Davide palesava delle attenzioni e un interesse alla sua conoscenza verso Roberta Di Padua, con la over che non pensava di poter superare il livello amicale del rapporto con il giovane, indipendentemente dalla differenza di età intercorrente tra loro.

Eppure, come spiega Chiara Rabbi in puntata, i due presunti amanti non hanno mai smesso di cercarsi dopo il primo incontro avuto a Uomini e donne, restando in contatto anche se solo sporadicamente, via messaggi e contatti telefonici, dopo la fine del trono di lui. Roberta e Davide ammettono quindi di essersi contattati in chat privata con lei che gli ha inoltrato in particolare dei messaggi di auguri, ma a detta di Chiara anche nel mezzo del suo fidanzamento con l’ex tronista Roberta Di Padua si sarebbe fatta sentire con Davide Donadei, tanto da mettere in crisi i due allora fidanzati. Davide conferma la sua responsabilità della rottura della coppia, chiarendo di aver deciso lui di chiudere la relazione e il sentiment generale del pubblico TV é che non si esclude che Davide possa aver lasciato Chiara per Roberta, dopo una possibile liaison extra-fidanzamento. Questo, alla luce dell’avvistamento a Napoli di Davide e Roberta registratosi nel mezzo delle vacanze estive, dove -come spiega l’ex tronista- lui si é scambiato con la Di Padua un focoso bacio, due mesi dopo la chiusura della relazione con Chiara Rabbi. Uno dei particolari del presunto “triangolo di Uomini e donne” quest’ultimo, che scatenano in studio la critica dell’opinionista Tina Cipollari ai danni di Davide Donadei: “Non arrampicatevi sugli specchi, c’é sempre stato un interesse .. e ha ragione Chiara…finisce la storia con Chiara e guarda caso lui ripesca Roberta…”.

Davide e Roberta dichiarano di essersi visti a Napoli, dopodiché lei ha respinto due inviti di lui a stare insieme. E Roberta Di Padua chiarisce poi il motivo della scelta di non ufficializzare la relazione con Davide Donadei: “Ad esempio stasera dormo con lui, già so che dopo di quello non può esserci altro. Perché la mia vita é troppo pesante per lui. Ho un casino che non ti immagini”. Gianni Sperti l’attacca: “Tutto questo ce l’avevi anche prima della pizza e del bacio”. E Roberta risponde alle critiche sul nascere: “Ma perché non puoi conoscere una persona e renderti conto che non fa per te?”. Roberta equipara l’intimità condivisa a Napoli con Davide ad “un bacio dato in discoteca” e via.

Il sentiment dell’occhio pubblico sul “triangolo”, con protagonista Roberta Di Padua

Un confronto a 3 a dir poco infuocato, che divide il web, intanto, tra le reazioni più disparate, perlopiù critiche sul conto di Roberta e Davide: “Praticamente Chiara é stata un anno e mezzo con uno che pensava all’altra”; “Bravo Davide, come hai fatto a vivere con Chiara ossessionata dalla gelosia c’hai messo troppo tempo a non mandarla al diavolo, prima la mandavi via”; “che gran pagliacciata”; “Chiara esce da signora”. E ancora, c’é chi poi punta il dito contro ‘la terza incomoda”: “Roberta non fare agli altri quello che che non vorresti sia fatto a te. Voglio vedere se al tuo uomo arrivavano messaggi innocui da qualche ragazza che magari poteva piacergli che facevi”. ” La gelosia soffoca i rapporti. Questo ragazzo non poteva uscire con gli amici, andare a ballare… ma scherziamo ” é poi il commento social di chi supporta la testimonianza dell’ex tronista, infiammando così la caccia online al responsabile della fine della storia nata al trono classico di Uomini e donne.













