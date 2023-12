Uomini e donne: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ci riproviamo di nuovo?/ Gli ex escono insieme e…

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si frequentano in intimità dopo l’addio

Nonostante gli alti e bassi fino alla recente nuova rottura dei rapporti, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza di Uomini e donne riprovano a riappacificarsi, per una frequentazione intima. É quanto si apprende tra le anticipazioni delle nuove riprese di Uomini e donne di inizio dicembre, fornite online dal blogger Lorenzo Pugnaloni, attivo via Instagram stories.

Elga Enardu e Diego Daddi: "Non abbiamo saputo riconoscere una malattia"/ "La salute mentale..."

In occasione della nuova sessione di registrazioni di Uomini e donne, per la quota dei protagonisti al trono over e nonostante lei avesse deciso di troncare la loro ritrovata conoscenza, Roberta e Alessandro fanno sapere di aver continuato ad uscire insieme e a vedersi. Questo, per capire se possa nascere un sentimento forte tra loro, tale al punto di poter formare una coppia oppure no. Ma le novità di Uomini e donne non finiscono. Perché, l’ex storica di Alessandro Vicinanza nonché attuale primadonna TV Ida Platano, non presenzia al trono classico dove é ora chiamata a coprire il ruolo di tronista, da ormai ex dama tra i veterani over.

Eugenio Colombo difende Greta Rossetti: "Troppe accuse, è meravigliosa"/ "Mirko? Ama ancora Perla"

Per quanto riguarda l’altro tronista, il biondo Brando Ephrikia registra un’esterna dove lui esce con Raffaella. Quindi, la corteggiatrice in studio Beatriz ha una forte reazione avversa dettata dalla gelosia e ne consegue una discussione animata con il tronista. Il tronista moro, Cristian Forti, porta in esterna soltanto Valentina e la bacia. Quindi l’altra corteggiatrice Virginia lascia lo studio fortemente adirata e Cristian “dice che non andrà a riprenderla”. Ma le distanze tra i due nascono dal fatto che Virginia non si sia presentata in esterna, il che per il tronista sarebbe stato un accadimento “immotivato”, tanto ad arrivare al punto di dubitare della veridicità dell’interesse della giovane verso di lui. E sembra ormai assodato che nel caso in cui lui non raggiungesse la giovane per convincerla a rientrare in studio a corteggiarlo, inevitabilmente la scelta del tronista potrebbe rivelarsi destinata a ricadere su Valentina, dal momento che quest’ultima sarebbe l’unica corteggiatrice in corsa a Uomini e donne.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, ritorno di fiamma?/ L'ex di Uomini e Donne: "Ci siamo dati tutto ma…"

Tra gli over, si formano due coppie di Uomini e donne

Oltre all’affaire del ritorno di fiamma tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, poi, per il trono over di Uomini e donne si registra una lite tra l’opinionista Tina Cipollari e un nuovo cavaliere alla ricerca dell’amore tra gli over, con quest’ultimo che discute anche con la dama Barbara De Santi. Ma non manca il puro romanticismo, tra una dinamica e l’altra over. Si formano tra gli over due coppie definitive che, dandosi l’esclusiva, lasciano in definitiva il programma prodotto e condotto da Maria De Filippi:”Sia Marco Antonio ed Emanuela che Marcello e Jasna hanno lasciato il programma insieme”, fa sapere in anticipo la fonte spoiler.













© RIPRODUZIONE RISERVATA