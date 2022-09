Uomini e donne, Roberta Di Padua: lite con Alessandro Vicinanza/ C’entra Ida Platano?

Uomini e donne, Roberta Di Padua ci riprova con Alessandro Vicinanza: qualcosa va storto

Il trono over di Uomini e donne diventa il luogo di un intreccio collosal con la re-entry Roberta Di Padua, che, dopo un iniziale tentennamento, decide ora di riprovarci con l’ex storico di Ida Platano al trono over, Alessandro Vicinanza. Stando alle ultime anticipazioni TV di Uomini e donne, riprese dal beninformato Uomini e donne classico e over, nel dettaglio, dopo aver deciso di chiudere sul nascere la neonata conoscenza avviata con uno degli ultimi ex- insieme a Riccardo Guarnieri -di Ida Platano, Alessandro Vicinanza, la ritrovata dama napoletana del trono over intende concedersi una seconda chance con quest’ultimo, anche se la liaison intima appena ripresa comincia a rivelarsi non proprio idilliaca.

Come riportano gli spoiler TV delle registrazioni di Uomini e donne tenutesi il 23 settembre 2022, infatti, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua rendono noto alla produzione del dating show di Canale 5 che continuano a frequentarsi in esterna, ma ecco che spunta l’ennesima fase stagnante per i due conoscenti intimi. Il motivo? A quanto pare, alla base di quella che potrebbe rilevarsi come la nuova crisi della frequentazione appena nata, é il frastuono di un curioso messaggio, che avrebbe mandato in crisi i due.

Questo, dal momento che alla luce del funesto messaggio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza non riescono a trattenersi e, nel mezzo dell’incomprensione vissuta tra studio TV e uscite in esterna registrate con la complicità di Uomini e donne, finiscono per diventare protagonisti di un’accesa lite. Come finirà tra i due conoscenti, nello studio di Uomini e donne? Non si esclude la pista che nel messaggio “incriminato” possa essere menzionata Ida Platano, l’altra protagonista veterana del trono over con cui Roberta Di Padua si é contesa in passato il corteggiamento dell’altro cavaliere over, Riccardo Guarnieri.

Ida Platano potrebbe non aver perso del tutto l’ex fiamma Alessandro Vicinanza, con il quale si é registrato in esterna un bacio appassionato al rientro a Uomini e donne dalle vacanze estive, rivelatosi poi un fuoco di paglia. Ma, si sa, la passione é una fiamma ricorrente e Roberta Di Padua potrebbe vedersi ancora una volta rivale di Ida Platano in amore…











