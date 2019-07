Uomini e Donne/ Sara Affi Fella, ancora critiche: parla il fidanzato (Trono Classico)

Ne è passato di tempo da quando Sara Affi Fella finiva nel mirino delle critiche del web per lo scandalo di Uomini e Donne. Oggi l’ex tronista ha un nuovo amore al suo fianco, il cui nome è Francesco Fedato. Un amore sbocciato lo scorso febbraio che dura ancora oggi. Sara oggi è serena ma di critiche di di fango addosso ne ha ricevuto e continua ancora a riceverne. Sono tanti i follower che la seguono e che non l’hanno ancora perdonata per aver ingannato tutti durante il suo trono A schierarsi dalla sua parte e a rispondere alle ennesime critiche nei suoi confronti stavolta è però proprio Francesco, il suo fidanzato. Il ragazzo ha deciso di dare la possibilità ai follower di porgli delle domande su Instagram, ritrovandosi però ad esporsi anche sulla sua fidanzata.

Uomini e donne, il fidanzato di Sara Affi Fella risponde alle critiche

A chi continua ad accusare Sara Affi Fella a mesi di distanza dal suo trono a Uomini e Donne, il fidanzato Francesco Fedato risponde: “Sara ha fatto una cazzata in televisione, anche se ci sono cose che solo in pochi sanno e che lei ha voluto dire solo a chi le vuole bene veramente per ora, ma per il resto è veramente una persona stupenda.” Poi parla del loro rapporto e ammette: “Io con lei in questo momento sto bene, ho persone al mio fianco che mi rendono felice ogni giorno e per me conta solo questo”. Sara Affi Fella, d’altronde, ha ammesso di non dare più peso alle critiche che riceve dal mondo del web: “È vero, ho sbagliato, ma adesso basta!” ha tagliato corto l’ex tronista di Uomini e Donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA