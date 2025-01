Anticipazioni Uomini e Donne: scatta il bacio tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo

Si è appena conclusa la registrazione di Uomini e Donne e dalle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni si scopre che cosa succederà nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi. Ampio spazio avrà il Trono di Francesca Sorrentino che tra alti e bassi in quest’ultime settimane ha concentrato la sua conoscenza solo su due corteggiatori: Gianluca Costantino e Gianmarco Meo.

E stando alle anticipazioni Uomini e Donne è scattato il bacio tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo durante la loro esterna. Scendendo nel dettaglio la tronista e il corteggiatore hanno fatto l’esterna a Roma e durante una romantica passeggiata si sono baciati per la prima volta e non è tutto perché presa dall’entusiasmo e per immortalare il momento la giovane ha fatto una videochiamata con la nonna. Francesca Sorrentino è pronta alla scelta? Per il momento è presto per dirlo ma nelle ultime settimane si è avvicinata molto a Gianmarco ma anche a Gianluca…

Uomini e Donne, Gianmarco Meo bacia Francesca Sorrentino e lancia una frecciata a Gianluca Costantino

E non è tutto perché sempre stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne sembrerebbe che c’è stato anche un momento di tensione tra i due corteggiatori di Francesca Sorrentino, Gianmarco e Gianluca con il primo che ha lanciato le solite frecciatine al rivale accusandolo di essere lì non per interesse verso la ragazza ma solo per le telecamere. Da parte sua, invece, Francesca ha rivelato che dopo che la scorsa volta ha accusato Gianluca Costantino di aver poco interesse nei suoi confronti e messo in dubbio i suoi atteggiamenti lui l’ha raggiunta in camerino ed i due hanno chiarito e risolto. Tuttavia alla fine in maniera un po inaspettata e insolita la tronista ha deciso di non voler ballare con nessuno dei due.