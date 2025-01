Francesca Sorrentino verso la scelta? Due soli corteggiatori a Uomini e Donne

Dopo Martina De Ioannon che ha scelto Ciro Solimeno anche se la data della messa in onda della puntata non p stata ancora svelata, a Uomini e Donne, anche Francesca Sorrentino potrebbe scegliere il ragazzo con cui lasciare il programma e costruire una storia lontano dalle telecamere. Arrivata sul trono insieme a Martina De Ioannon dopo la fine della sua lunga storia con Manuel Maura con cui ha anche partecipato a Temptation Island, Francesca ha vissuto varie fasi del trono. Dopo la scelta di Paolo di abbandonare definitivamente il trono, ha chiesto di poter conoscere nuovi ragazzi e tra tutti è stata colpita da Gianluca Costantino che, in poche esterne, è riuscito a conquistare l’attenzione della tronista,

Francesca, ancora con le idee chiare, si sta così dedicando alla conoscenza di Gianmarco e Gianluca con cui ha fatto anche due esterne importanti trasmesse nel corso della puntata di Uomini e Donne del 20 gennaio 2025.

Francesca Sorrentino tra Gianmarco e Gianluca

L’esterna di Francesca e Gianmarco è stata emozionante e ha regalato alla tronista una sorpresa con l’arrivo nello studio di Uomini e Donne di Mida. In studio, poi, il corteggiatore ha detto: “Quando sto con lei, sto sempre bene. Ringrazio Mida perché è stato speciale. Ci siamo confrontati su diversi punti di vista su come potrebbe essere fuori da qua. Dei dubbi che avevamo”.

Esterna emozionante anche con Gianluca il quale ha raccontato che, da due anni, a causa della scomparsa della mamma, non vive benissimo il periodo natalizio. “Mi hai smosso qualcosa dentro. Ero un po’ preoccupato. Le sensazioni nuove lo fanno sempre. A volte gli abbracci valgono più dei bacetti lanciati a caso. Mi piaci”, ha detto il corteggiatore. Chi sarà, dunque, la scelta tra Gianmarco e Gianluca?