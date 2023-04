Uomini e donne, scintille Tina vs Elio: “Pezzo di mer*a!”/ Interviene De Filippi e…

Uomini e donne, Tina Cipollari attacca Elio: é riscontro infuocato!

Uomini e donne é ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, per un’accesa lite in studio, con protagonisti Tina Cipollari e Elio. Il momento dello scontro, le cui immagini sono ora al centro di un acceso dibattito social online, si registra alla nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, datata 26 aprile 2023.

L’acceso scontro si accende per effetto della richiesta di Elio avanzata a Paola, di darsi una nuova chance per il prosieguo della frequentazione intima avviata in tv. Il che viene prontamente contestato da Tina Cipollari. In puntata, infatti, l’opinionista contesta il dietrofront, dal momento che il cavaliere aveva messo in discussione Paola dandole dell’insensibile, ed Elio replica seccato, bloccando la contestazione sul nascere, a suon di: “Bella…”. Un appellativo che non é gradito a Tina, in quanto recepito dall’opinionista con accezione dispregiativa al termine. Elio darebbe alla vamp dell’ignorante, a colpi di “Te la sarai rubata la terza elementare, vai a scuola!”, con la Cipollari che perde le staffe: “‘a pezzo di mer*a, sei una merda di uomo… Maria oggi finisce male…”.

Un botta e risposta che si fa così infuocato, tanto che le immagini dello scontro tra l’opinionista e il cavaliere alla ricerca dell’amore, al trono over di Uomini e donne, sono ora virali nel web e vedono l’opinione dell’occhio pubblico dividersi, tra le reaction più disparate. Se da una parte c’é chi si schiera dalla parte della Cipollari, ritenendo poco elegante e maschilista la condotta assunta da Elio verso Tina con il sibillino “bella”, dall’altra c’é chi si schiera dalla parte del cavaliere, sostenendo che l’opinionista abbia esagerato con i toni e nei termini della reaction all’appellativo indigesto.

Elio intende adire le vie legali contro Tina Cipollari

Ma non é tutto. Perché, contro la vamp di Uomini e donne potrebbe registrarsi molto presto un’azione legale, così come anticipato dallo stesso Elio nella puntata della discordia: “Sei una grandissima maleducata. Per legge, nessuno può offendere pubblicamente un’altra persona. Con te prenderò i provvedimenti opportuni perché ho una dignità e non intendo venire qua per essere offeso da te”, é il preavviso contro l’opinionista.

Che a Uomini e donne sia nato il preludio di una querelle legale? Come evolverà lo scontro tra la vamp e il cavaliere? Che possa registrarsi l’uscita di scena dal dating show di una tra le due parti? Nel frattempo, in puntata si vede costretta a intervenire la conduttrice Maria De Filippi. La regina di ascolti TV di casa Mediaset prova a smorzare i toni del caso, tentando di mediare tra le parti coprendo il ruolo di paciere, ma Tina proprio non ci sta a perdonare Elio: “Basta proteggere questi malfattori”, esclama l’opinionista. Inaspettatamente, dalla parte della Cipollari, si schiera anche l’acerrima nemica , tra le dame protagoniste al trono over, Gemma Galgani. Quest’ultima taccia Elio di essere protagonista di un attacco discriminatorio verso Tina, rispetto alla critica mossa all’opinionista sul grado di istruzione.













