Uomini e Donne, sfilata hot di Roberta con Riccardo/ Ritorno di fiamma?

Roberta Di Padua sfila a Uomini e Donne e stuzzica Riccardo: “E’ solo un gioco”

Nella puntata di oggi a Uomini e Donne, è andata in onda la sfilata delle donne a tema “Stasera poker di seduzione”. Ad esibirsi anche Roberta Di Padua che sceglie un vestito nero con balze e corpetto. La dama napoletana fa il suo ingresso sulle note sensuali di Mina e poi chiede a Riccardo di unirsi alla performance.

Roberta benda Guarnieri e comincia sensualmente ad imboccarlo con delle fragole, terminata la sfilata si creano subito tensioni in studio. Ad intervenire immediatamente sono Gianni e Tina che chiedono alla dama il motivo di questo gesto: “Potevi prendere me nella sfilata, perchè proprio Riccardo” afferma Sperti e aggiunge: “Qui gatta ci cova“. A questo punto, il volto del parterre femminile cerca di giustificarsi: “Ho scelto lui perchè è l’unico con il quale ho confidenza, gli altri non li conosco” poi sotto pressione degli opinionisti aggiunge: “Mai negato che mi piaccia esteticamente, siamo stati insieme“. La dama napoletana aggiunge con il sorriso: “Era un momento artistico di televisione“.

Roberta Di Padua “stuzzica” Riccardo: intervengono Armando e Gloria

Il siparietto sensuale di Roberta Di Padua con Riccardo Guarnieri, ha creato più di una tensione in studio a Uomini e Donne. A non aver gradito il gesto della dama napoletana si è aggiunto Armando Incarnato che ha dato quattro come voto alla sfilata: “Non mi è piaciuto l’outfit, poi ho notato che più per presentarti per una sfilata ti sei presentata per una pagliacciata“.

Il cavaliere napoletano continua: “Ti dovevi concentrare sulla sfilata, non nel creare altre situazioni che non appartengono alla sfilata. Mettici il vestito, mettici che ti sei preoccupata di fare la scenata ti ho dato quattro!“. A questo punto, visibilmente infastidita, interviene anche Gloria che sta frequentando Riccardo: “Sai che non ce l’ho con te, c’è anche una simpatia ma… vorresti riprovarci con lui?“. La dama napoletana, però, smentisce: “No, è stato solo un momento di gioco“.

