Uomini e donne, si sfiora la rissa con Riccardo Guarnieri/ Anticipazioni registrazione 8 settembre

Uomini e donne, é rissa sfiorata al trono over per Riccardo Guarnieri: c’entra un corteggiatore di Ida Platano, le anticipazioni della registrazione dell’8 settembre 2022

C’è grande attesa generale nei telespettatori per il via alla messa in onda nuova stagione di Uomini e donne, che -salvo cambiamenti repentini nei palinsesti Mediaset- partirà il 19 settembre 2022 su Canale 5, e le cui anticipazioni TV preannunciano dei colpi di scena ai troni paralleli, over e classico, con una rissa sfioratasi tra gli over Riccardo Guarnieri e e una new-entry over.

La nuova sessione di registrazioni di Uomini e donne si é tenuta mercoledì 8 settembre, con importanti risvolti per i protagonisti dei due troni, stando al relativo spoiler ripreso dalla pagina Uomini e donne classico e over su Instagram. La registrazione parte con l’ennesimo scontro che vede protagoniste la vamp del format Tina Cipollari e la dama veterana del trono over, Pinuccia, dopodiché l’attenzione passerà agli ex del trono over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ida siede al centro studio con un nuovo corteggiatore con cui é uscita in esterna e che intende confermare a Uomini e donne, per poi tenere anche un altro pretendente nuovo. Segue una discussione che oltre Ida Platano coinvolge anche l’ex di lei, Riccardo Guarnieri e l’amica datata degli ex, Gemma Galgani, per uno scontro tra i tre registratosi alla registrazione precedente. E le atmosfere si accendono ancor di più quando nello studio di Uomini e donne, al trono over, si sfiora la rissa in studio tra Riccardo Guarnieri e uno dei nuovi corteggiatori dell’ex Ida Platano.

Maria De Filippi interviene per placare gli animi: che succede a Uomini e donne? Lo spoiler tv dell’8 settembre

Ad intervenire da paciere é Maria De Filippi: la conduttrice, infatti, tenta di calmare le acque nel parterre over, invitando i due cavalieri a stringersi la mano in segno di pace. Riccardo sembra non riuscire a nascondere, quindi, il legame che ancora lo vincola a Ida e viceversa. Tanto che la conduttrice Maria De Filippi dichiara che a suo avviso ci sia un fondo di verità nella constatazione di Riccardo, il quale ritiene che Ida sia ancora innamorata di lui. La conduttrice, poi, scatena le lacrime del cavaliere chiedendo a Ida di elencarle i pregi dello storico ex. La risposta di Ida Platano, quindi, sembra emozionare il cavaliere. Che tra gli ex possa esservi un ritorno di fiamma all’orizzonte?

Intanto, la re-entry al trono over ed ex fiamma di Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua, accetta la proposta di Alessandro Vicinanza di avviare con lui una nuova frequentazione intima, decidendo quindi di rientrare in gioco a Uomini e donne alla ricerca dell’amore. Di conseguenza, il turbolento ritorno di fiamma avviatosi nelle precedenti registrazioni tra Ida e Alessandro, con tanto di bacio passionale, può dirsi ufficialmente interrotto.











