Uomini e Donne, Soraia Ceruti “Mi sono rifatta il naso”/ E su Luca Salatino…

Soraia Ceruti e Luca Salatino si sposano? “Quando me lo chiederà’…”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Soraia Ceruti e Luca Salatino. La coppia nata a Uomini e Donne dopo l’esperienza nel dating show ha avuto modo di vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori e durante l’estate hanno trascorso molti momenti assieme rafforzando il loro legame. Di recente, Luca Salatino ha dedicato un post a Soraia dedicandole parole dolcissime: “Sai?! Ho sempre avuto paura. Paura di essere me stesso. Paura di avere vicino una persona che non mi comprendesse. Paura probabilmente di innamorarmi…. Ho sempre cercato una persona buona. Una persona che non mi facesse sentire sempre sbagliato. Ho sempre voluto una fidanzata, un’amica, un’amante una sorella…e tu sei tutto questo…. Vedi le cose belle arrivano sempre quando meno te lo aspetti e oggi voglio gridarlo al mondo intero…..TI AMO”. Nelle scorse ore, Soraia ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram. Qualcuno le ha chiesto se il matrimonio sia nell’aria e a quel punto la ragazza ha risposto: “Sì, quando me lo chiederanno”. Una risposta che lascia ben sperare i fan della coppia. Intanto, Soraia Ceruti e Luca Salatino continuano a vivere a distanza il loro amore. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice si stanno dividendo tra Roma dove vive lui e Como dove vive lei.

Uomini e donne programmazione a rischio/ Uno spoiler lancia l'allarme: c'entra Amici?

Soraia Ceruti si è sottoposta ad un’operazione estetica: “Rifatta il naso…”

Soraia Ceruti si è sottoposta ad un’operazione estetica al naso. Il volto di Uomini e Donne ha infatti spiegato di essersi rifatta il naso per motivi di salute: “Non per l’estetica ma per i turbinati. Poi ho corretto una piccola gobbetta”. Per quanto riguarda il rapporto con Federica Aversano, Soraia Ceruti si è detta entusiasta del nuovo ruolo come tronista: “Ci speravo da morire, non vedo l’ora” ha commentato. Soraia Ceruti è poi intervenuta sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Luigi Mastroianni, paura per la fidanzata Anna Scuderi incinta "È in ospedale"/ "Ha avuto un malore e…"

Anche Soraia ritiene che l’intervista di Totti sia stato oggetto di un accordo con l’avvocatessa Annamaria Bernardini de Pace tanto che la ragazza svela un fatto personale: “Ho vissuto il divorzio dei miei genitori che è durato dieci anni per colpa di avvocati che alimentavano l’odio per arricchirsi. Hanno letteralmente distrutto una famiglia e il mio futuro. Andrei in terapia. Ci sono cose che non sappiamo e non sapremo mai. La gente deve farsi da parte. Ci sono dei figli di mezzo. Pensate a questo”, ha spiegato. Soraia Ceruti ha sofferto molto per la separazione dei genitori con cui i rapporti non sembrano essere ottimi. Ad una domanda precisa di una fan su quale rapporto avesse con i suoi genitori, Soraia ha sottolineato che a momenti alterni procede bene.

LEGGI ANCHE:

Roberta Di Padua "terza incomoda" tra Ida Platano e Alessandro?/ La scelta a Uomini e donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA