Uomini e Donne, Sossio Aruta attacca Ursula Bennardo: “Ha deciso tutto da sola”/ “Preferisce la libertà”

Sossio Aruta, tensione con Ursula Bennardo: nuova frecciatina sui social

Prosegue la faida tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo dopo la fine della loro relazione. Nelle scorse ore la ex compagna di vita di Aruta è riapparsa sui social con una frase postata su Instagram che aveva tutto il sapore di una frecciatina. “Frase del giorno, ricorda. Quando hai un cuore bello e intenzioni pure non perdi nessuno, semmai sono loro a perderti” le parole di Ursula che hanno attirato la replica di Sossio. “Ogni riferimento è puramente casuale. La stron*ata del giorno” si legge.

Poi Sossio Aruta, non ancora soddisfatto, ha affondato il colpo in una seconda storia Instagram. “Ti ricordo che il mio cuore era bellissimo, le mie intenzioni purissime. Quel nessuno come mi definisci ti ha donato una figlia per la vita, semmai hai deciso tutto da sola contro la mia volontà. Hai preferito la libertà alla famiglia unita. Io non volevo perderti, punto” le parole di Sossio Aruta sui social.

Sossio Aruta e la fine della relazione con Ursula Bennardo: “Nessun tradimento”

L’ex cavaliere di Uomini e Donne Sossio Aruta ha però precisato di non aver mai tradito la donna con nessuna altra: “Neanche con uno sguardo, il pensiero o un sms. Sono un uomo dai grandi valori e credo nell’amore eterno e nella famiglia unita, la nostra storia è finita per cavolate. Ma purtroppo bisogna essere in due a crederci”.

Riguardo all’attuale situazione Sossio ha commentato senza troppi giri di parole. “Purtroppo è tutto così triste”, è stata la risposta del calciatore. Quando poi qualcuno ha avanzato la possibilità di un ritorno di fiamma con Ursula Bennardo, Sossio ha risposto in questo modo: “Ognuno elabora il fallimento a modo suo e trova la risposta negli atteggiamenti”. Aruta, ex volto di Uomini e Donne, ha poi puntato il dito contro la ex, accusandola di inviargli spesso ‘frecciatine’, specificando però che il suo unico pensiero adesso è sua figlia Bianca. Infine ha dichiarato che, a portare alla fine della relazione, sono stati una serie di fraintendimenti e continue liti, che l’hanno infine condotto all’esasperazione. Un addio che ormai sembra aver preso una piaga sempre più storta.

