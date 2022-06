Uomini e Donne, Teresa Langella choc “Soffro di crisi di panico”/ “La mia vita…”

Teresa Langella e la confessione choc: “Ho iniziato a soffrire…”

Teresa Langella ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico. L’ex tronista ha deciso di parlarne sui social per lanciare un messaggio importante alle persone che ne soffrono. Teresa ha rivelato di aver avuto la prima comparsa di un attacco di panico all’età di diciotto anni. Prima di quel momento, era sempre stata una ragazza attiva e dinamica e mai avrebbe pensato che la sua vita potesse cambiare tanto: “Sono sempre stata una ragazza che prima dei diciotto anni ero una pazzerella. Sempre a mille, super attiva, poi ad un certo punto della mia vita qualcosa è cambiato. Ho iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico. Da lì la mia vita è cambiata tanto, pensate che i primi tempi mi sono ritrovata almeno una volta alla settimana a correre in ospedale per questi sintomi che non riuscivo a riconoscere inizialmente”.

Teresa Langella ha vissuto momenti difficili pensando di soffrire di una malattia grave anche perché i sintomi lasciavano presagire qualcosa di serio. Teresa infatti ha confessato: “Sintomi che mi facevano sentire così vicina alla morte, lo so sono parole forti, però chi ne ha sofferto sa che cosa si prova”. Teresa Langella ha preso poi cognizione della malattia e ha cercato di evitare che questa potesse prendere il sopravvento sulla sua vita: “Non possono l’ansia e gli attacchi di panico prendere il sopravvento sulla mia vita, e tutto quello che ho imparato voglio metterlo a disposizione degli altri”.

Teresa Langella ha sconfitto gli attacchi di panico: “Ho iniziato a stare all’aperto e…”

Teresa Langella ha cercato però una soluzione agli attacchi di panico. L’ex tronista di Uomini e Donne si è resa conto con il tempo che stare all’aperto le faceva bene: “Ho iniziato a stare il più possibile all’aperto e in mezzo alla natura, cercando di raccoglierne ogni beneficio. Ho pian piano iniziato a comprendere che l’errore fosse chiedere di essere capita”, e sapete perché? Perché questo mi rendeva più debole, più fragile”. Teresa si è sentita sbagliata e non riusciva a perdonarsi. Gli attacchi di panico avevano influito anche sulla sua mente tanto da trasformarsi in un pensiero fisso: “Ho sconfitto il fatto di sentirmi sbagliata perché era diventata quasi una cosa fissa, iniziando a fare cose nuove mi sento nuova”.

Qualche tempo fa Teresa Langella ha tenuto con il fiato sospeso i suoi fan. La ragazza aveva fatto la terza dose del vaccino ma si era dovuta sottoporre a dei controlli dopo aver notato un ingrossamento dei linfonodi: “Dopo il vaccino molti mi chiedono, ma come ti senti come stai, bene, una bomba, niente febbre, nessun sintomo. Unica cosa, linfonodi ascellari gonfi e doloranti. Leggevo che è successa la stessa cosa a moltissime ed è normale che accada”. Teresa anche in quel caso aveva cercato sia pur con difficoltà di tenere a bada la preoccupazione: “Quindi voglio cercare di tenere sotto controllo queste cose qua, essendo io paranoica da morire”.











