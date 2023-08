Uomini e Donne, Teresa Langella sotto accusa per la ‘vita di lusso’/ Andrea Dal Corso sbotta: “Ha le pall*!”

Teresa Langella, pioggia di accuse per la vita ‘di lusso’: l’ex di Uomini e Donne replica

Teresa Langella è finita nel mirino degli haters. L’ex tronista di Uomini e Donne, futura moglie di Andrea Dal Corso, ha dovuto fare i conti con una lunga serie di commenti negativi, sollevati dalle foto e i video che pubblica attraverso i suoi profili social. Durante la sua esperienza nel dating show condotto da Maria De Filippi Teresa si è distinta per la sua semplicità e genuinità, qualità che secondo alcuni sarebbero man mano scomparse con la crescita della sua popolarità.

L’ex tronista mostra su Instagram viaggi ed esperienze di lusso intraprese anche per lavoro insieme al fidanzato, condividendo con i follower le loro avventure. Se questo da una parte affascina i fan della coppia, dall’altra ha sollevato contro Teresa critiche da parte di coloro secondo i quali è diventata tutto ciò che lei stessa in passato recriminava. L’influencer non è rimasta in silenzio di fronte alle accuse ricevute, rispondendo con un lungo post.

Teresa Langella sotto accusa, il fidanzato Andrea Dal Corso la difende

“Mi dispiace così tanto leggere certe cose, che spesso mi chiedo perché non venga percepito il buono nelle cose belle.” ha esordito Teresa, spiegando “Poi mi dispiace pensare che un video registrato per lavoro, con l’intendo di comunicare l’esperienza, possa creare ‘disagio’. Suscitare rabbia o essere motivo di malessere per qualcuno di voi.” E ha proseguito: “Mi dispiace vedere che la gente dimentichi ciò che SEI. Solo perché lavori per strutture ‘di lusso’. E mi ferisce ancora di più pensare, che a raggiungere nuovi traguardi di vita ci si debba sentire in difetto. Quindi lasciate che dica una cosa, […]: non è giusto provare ‘rabbia’ per chi si batte per i propri sogni e si impegna per raggiungerli”.

Andrea dal Corso è poi arrivato in soccorso della sua compagna, scrivendo: “Io mi scaldo quando attaccate Terry per cose come questa. Tutti noi abbiamo un punto di partenza e tutti possiamo avere dei preconcetti riguardo qualcuno. O riguardo l’operato altrui. Ma bisogna conoscere ogni sfaccettatura prima di criticare.” Così ha concluso chiarendo: “Lei è una Donna con le pal*e e non si è mai ‘appoggiata’ a me. Anzi me ne sono innamorato anche per la sua autonomia in tutto e per tutto. Terry è la persona più semplice e genuina che io conosca.”













