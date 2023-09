Uomini e donne, Tiní Cansino dice addio per le “scure” Berlusconi?/ Spunta la verità

Uomini e donne, Tiní Cansino fuori dal cast dei protagonisti?

Tiní Cansino é tra i preannunciati addii a Uomini e donne, ma presto smentito nel suo caso il “the end” nella svolta TV e streaming stabilita ai vertici di casa Mediaset, facente capo a Piersilvio Berlusconi.

Così come anticipa lo spoiler di Lorenzo Pugnaloni, attivo spoiler-man su Instagram, al rientro dalle vacanze si riconferma al fianco degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, l’attrice dalle origini greche e naturalizzata italiana, portatrice fashionista di tendenze e stile nel ruolo di opinionista alla corte di Maria De Filippi. Questo, a grande smentita delle voci circolanti nel web, che tra le annesse ipotesi sul preannunciato addio di Tiní al dating show vedono la Cansino subire l’uscita di scena dalla TV dei palinsesti Mediaset per le scure perlopiù in termini di “ridimensionamento” della svolta facente capo all’amministratore delegato. Ossia il cosiddetto cambiamento anti-trash stabilitosi ai vertici aziendali, come richiesto dall’Ad Mediaset Piersilvio Berlusconi.

Chiara Rabbi in ospedale per un'infezione: come sta?/ "Non sono mai stata così male"

“Per quanto riguarda il trono over c’è stata una mega lite tra Aurora e Gianni; gli animi si sono scaldati un sacco fake news quello che girava su Tinì, nella registrazione di oggi era presente, perciò confermatissima anche lei” -si apprende dallo spoiler del rientro in studio, rispetto alle nuove registrazioni di Uomini e donne, in onda a partire dall’11 settembre 2023 con la prima puntata.

Uomini e donne, Beatrix esce con Brando e Cristian/ La corteggiatrice contesa tra i tronisti

Le altre curiosità di Uomini e donne

Tiní Cansino, si apprende inoltre della re-entry della famosa greca in Italia ed altri particolari della nuova stagione di Uomini e donne- ” é solamente stata assente in alcune puntate Ancora assente Armando. Al momento si direbbe definitiva la sua non partecipazione all’edizione; vedremo più avanti Beatrix ha fatto 2 esterne, una con Brando e una con Christian. A quest’ultimo non ha fatto piacere che lei sia uscita anche con l’altro tronista, si è un po’ arrabbiato e ha preferito alzarsi dal centro studio e risedersi”.

Uomini e donne, Armando Incarnato non ritorna al trono over/ Il clamoroso addio

E, intanto, si fa sempre più fondata l’ipotesi di un addio di Armando Incarnato al trono over di Uomini e donne…











© RIPRODUZIONE RISERVATA