Torna il trono Gay a Uomini e Donne? Spunta l’anticipazione

Uomini e Donne si prepara a tornare a settembre con grandi novità. Uno di questi potrebbe essere il Trono Gay, esperimento fatto da Maria De Filippi anni fa e poi mai più rinnovato. Ad annunciare questo possibile ritorno, con un’indiscrezione lanciata sul suo profilo Instagram, è l’esperto di gossip Amedeo Venza: “A Uomini e Donne ritorna il Trono Gay. Sono stati aperti i casting proprio in questi giorni“, ha fatto sapere.

Un’indicazione in questo senso, in effetti, arriva proprio dal sito ufficiale di Uomini e Donne. Su Witty, nella sezione dedicata ai casting del dating show, tra le domande che vengono poste a chi vuole candidarsi per il programma sono: “Sei uomo o donna?” E ancora: “Sei interessato a maschi o femmine?“. Cosa che rende dunque chiaro che le candidature sono aperte a tutti.

Uomini e Donne, cosa accadrà nella prima registrazione della nuova edizione

Per scoprire se il Trono Gay tornerà ufficialmente a Uomini e Donne a settembre, non resta che attendere l’inizio delle registrazioni. Non bisognerà, d’altronde, aspettare molto, questo perché – stando alle indiscrezioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni – le prime registrazioni di Uomini e Donne dovrebbero avere inizio il 28 e il 29 agosto. Due registrazioni che, oltre a svelare i nuovi troni di Uomini e Donne, saranno ricche di ospiti: a quanto pare, saranno in studio alcune delle coppie di Temptation Island 2024 per un confronto in diretta televisiva, come d’altronde accaduto anche lo scorso anno. È dunque tanta l’attesa da parte dei fan del programma condotto da Maria De Filippi, che d’altronde si chiedono anche se Ida Platano farà il suo ritorno nel parterre degli Over.