Uomini e donne torna in tv?/ Diretta social con Cecilia e Carlo tra panni e risate…

Ebbene sì, la delusione è stata cocente. La tanto attesa sorpresa annunciata sul sito di Uomini e donne non era niente di quello che tutti avevamo pensato ma si trattava solo di una diretta che Raffaella Mennoia ha fatto con Carlo e Cecilia, la neo coppia del programma. I due ci hanno aperto le porte di casa per raccontare questi primi giorni di convivenza e di quali siano i difetti venuti a galla in questi giorni. Mentre i fan si chiedevano ancora se fosse davvero questa la sorpresa, Cecilia ha rivelato che Carlo è il contrario del romanticismo e poi ci ha mostrato i panni che dovrà stirare mentre l’ex tronista farà il suo riposino giornaliero. Insomma una diretta non molto bella e un po’ sui generis che ha lasciato l’amaro in bocca dei fan che hanno avuto solo modo di scoprire che Raffaella Mennoia è in partenza per la Sardegna.

ANNUNCIO SUI SOCIAL, SORPRESA IN ARRIVO MA…

Quando si tratta di trash e di protagonisti di Uomini e donne non ne abbiamo mai abbastanza e dopo una primavera un po’ sui generis per la tv sembra proprio che all’orizzonte ci sia un’importante sorpresa, ma quale? L’annuncio è arrivato dai profili social ufficiali della trasmissione e da Raffaella Mennoia che ha messo in allerta ai fan annunciando una novità ma senza specificare quale. Inutile dire che da quel momento i pensieri dei fan si sono raccolti sui social cercando di capire cosa succederà e di quale entità possa essere questa sorpresa e così tra chi pensa che l’annuncio sia legato a Temptation Island e chi, invece, pensa che si tratti dall’addio al trono classico, in molti sperano che l’annuncio sia relativo al ritorno in onda magari in prime time con una serie di speciali che possano spianare la strada al reality estivo sui sentimenti. Chi avrà ragione?

UOMINI E DONNE TORNA IN TV?

Al momento non ci è dato saperlo visto che alle 13.00 non è ancora stato annunciato nulla ma in molti sperano che la novità sia legata alla messa in onda di Uomini e donne in una versione estiva. Visto che Mediaset ha puntato su Can Yaman nel pomeriggio, non rimane che aspettare per capire se, tra le tante repliche, ci sia posto per una prima visione per spiegare cosa è successo dopo la fine registrata ormai all’inizio di questo mese. Raffaella Mennoia comunque ha già annunciato la partenza per Temptation Island la prossima settimana, che l’annuncio abbia a che fare con le coppie che parteciperanno?



