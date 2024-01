Uomini e Donne, Valentina Autiero attacca Asmaa Feres: “Quante prime donne!”/ “Chi vi credete di essere?”

Uomini e Donne, Asmaa Fares finisce nel mirino delle critiche dopo le parole dette a Daniele e Manuela

Asmaa Fares, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, ha deciso di interrompere la sua conoscenza con Daniele Malaspina. Il cavaliere ha allora deciso di frequentare Manuela, criticando Asmaa che, a suo dire, non sarebbe stata chiara nei suoi confronti. “Non è scattato nulla, non volevo farti perdere tempo.” ha replicato allora la dama, quando lui ha fatto notare di aver dovuto rincorrerla e di non aver avuto la possibilità di capire i suoi sentimenti.

Asma, in merito, ha invece dichiarato di essere stata molto rispettosa, al punto da scrivergli. Tuttavia gli ha lanciato una stoccata proprio sulla sua nuova frequentazione: “Sei sceso per me perché nel parterre non c’era nessuna che ti interessava, eppure Manuela c’era già da tanto tempo. Daniele, lo devi accettare, se non c’è interesse lo dovresti capire anche tu. Non mi interessi, che ti devo dire.”

Valentina Autiero critica Asmaa Fares: “Ma chi vi credete di essere?”

Quando poi Manuela ha preso le difese di Daniele, Asmaa ha replicato: “Lui ha chiamato per me, non ha chiamato per te. A me di te non mi interessa perché alla fine vai a prendere sempre gli scarti degli altri.” Una frase, quest’ultima, che non solo ha scatenato le critiche del parterre femminile e dei due opinionisti in studio, ma ha fatto storcere il naso anche ad una nota ex dama di Uomini e Donne: Valentina Autiero. “No vabbè, ma quante prime donne… Gli scarti delle altre, ma chi vi credete di essere!” è stata la critica, pubblicata attraverso una story di Instagram, che Valentina ha lanciato alla bella Asmaa Fares, nelle ultime ore finita anche nel mirino del web.

