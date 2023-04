Uomini e donne, Valentina Autiero vs Aurora Tropea: “Una donna pessima..”/ L’accusa

Uomini e donne: Valentina Autiero rompe il silenzio sul trono over, dopo l’addio

Dopo l’addio a Uomini e donne, Valentina Autiero torna a far parlare di sé e l’occasione é un’intervista dove lancia un’accusa ad Aurora Tropea. Quest’ultima, reduce dal rientro al trono over, il circuito dei single over 30 alla ricerca dell’amore in TV, al format sui sentimenti di Maria De Filippi ha tacciato il veterano tra gli over, Armando Incarnato, di essere in trasmissione con l’ausilio di un manager. Ma non solo. Secondo la segnalazione, il napoletano non sarebbe interessato alla ricerca dell’amore in TV, se non per accrescere la sua popolarità e allargare la cerchia di collaborazioni a fin di business anche attraverso dei tentativi di partecipazione ad altri format come il Grande Fratello vip. Il che, intanto, oltre a scatenare la reazione furiosa di Armando Incarnato, viene aspramente commentato da Valentina Autiero, incalzata sulla querelle di Uomini e donne nell’intervento ripreso da Lollo magazine via Instagram e a cura di Lorenzo Pugnaloni.

Valentina Autiero e l’affondo ai danni di Aurora Tropea

“Di Aurora penso sia una donna pessima, finta e da quel poco che ho visto non è cambiata affatto -fa sapere l’ex dama del trono over di Uomini e donne, Valentina Autiero, senza nascondere quindi il pensiero maturato su Aurora Tropea- è ritornata solo per spargere cattiverie e non certo per fare un percorso per se stessa e per trovare qualcuno”. L’accusa che muove Valentina verso la re-entry a Uomini e donne, Aurora, é piuttosto piccata e prosegue menzionando non troppo velatamente il caso Armando Incarnato: “Credo che farebbe di tutto per distruggere persone che sono lì, anche mentire”.

Nell’intervento post-dating show, poi, Valentina Autiero non lesina ne anche dichiarazioni su di sé e la vita che conduce in lontananza dai riflettori della tv: “Un po’ impegnata tra lavoro nuovo, casa nuova e il mio piccolo Ettore”.

